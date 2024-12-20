Набиуллина объяснила, к чему приведет решение ЦБ не повышать ключевую ставку

Принятое Центральным банком решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% уменьшит уровень инфляции в ближайшие кварталы. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«ЦБ РФ взял паузу в повышении ключевой ставки, но для возвращения инфляции к цели потребуется долгий период жестких денежно-кредитных условий», — сказала Набиуллина во время пресс-конференции председателя Банка России. Трансляцию ведет «Россия 24».
Ранее глава ЦБ выразила опасения по поводу возможного снижения ключевой ставки, указывая, что это может привести к ускорению инфляции и ослаблению национальной валюты. Однако, несмотря на предложения о снижении ставки и прогнозы Сбербанка о ее возможном повышении, ЦБ РФ решил взять паузу в повышении ключевой ставки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.