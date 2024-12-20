Набиуллина объяснила, к чему приведет решение ЦБ не повышать ключевую ставку

Набиуллина: из-за сохранения ключевой ставки стоит ждать снижение инфляции
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По словам Набиуллиной, инфляция уменьшится в ближайшее время
По словам Набиуллиной, инфляция уменьшится в ближайшее время Фото:

Принятое Центральным банком решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% уменьшит уровень инфляции в ближайшие кварталы. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«ЦБ РФ взял паузу в повышении ключевой ставки, но для возвращения инфляции к цели потребуется долгий период жестких денежно-кредитных условий», — сказала Набиуллина во время пресс-конференции председателя Банка России. Трансляцию ведет «Россия 24».

Ранее глава ЦБ выразила опасения по поводу возможного снижения ключевой ставки, указывая, что это может привести к ускорению инфляции и ослаблению национальной валюты. Однако, несмотря на предложения о снижении ставки и прогнозы Сбербанка о ее возможном повышении, ЦБ РФ решил взять паузу в повышении ключевой ставки.

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Принятое Центральным банком решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% уменьшит уровень инфляции в ближайшие кварталы. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «ЦБ РФ взял паузу в повышении ключевой ставки, но для возвращения инфляции к цели потребуется долгий период жестких денежно-кредитных условий», — сказала Набиуллина во время пресс-конференции председателя Банка России. Трансляцию ведет «Россия 24». Ранее глава ЦБ выразила опасения по поводу возможного снижения ключевой ставки, указывая, что это может привести к ускорению инфляции и ослаблению национальной валюты. Однако, несмотря на предложения о снижении ставки и прогнозы Сбербанка о ее возможном повышении, ЦБ РФ решил взять паузу в повышении ключевой ставки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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