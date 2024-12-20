ЦБ спрогнозировал существенное снижение инфляции в 2026 году

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ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% Фото:

Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции до 4% к 2026 году в рамках текущей денежно-кредитной политики. Согласно последним оценкам, несмотря на текущие флуктуации, ожидается, что инфляция будет удерживаться на целевом уровне после достижения указанной отметки.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — говорится на официальном сайте регулятора. По последним оценкам, годовая инфляция на 16 декабря достигла 9,5%.

Банк России провел 20 декабря заседание по ключевой ставке. По решению совета директоров, ставка осталась на прежнем уровне — 21% годовых.

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Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции до 4% к 2026 году в рамках текущей денежно-кредитной политики. Согласно последним оценкам, несмотря на текущие флуктуации, ожидается, что инфляция будет удерживаться на целевом уровне после достижения указанной отметки. «По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — говорится на официальном сайте регулятора. По последним оценкам, годовая инфляция на 16 декабря достигла 9,5%. Банк России провел 20 декабря заседание по ключевой ставке. По решению совета директоров, ставка осталась на прежнем уровне — 21% годовых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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