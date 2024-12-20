ЦБ спрогнозировал существенное снижение инфляции в 2026 году

Банк России прогнозирует снижение годовой инфляции до 4% к 2026 году в рамках текущей денежно-кредитной политики. Согласно последним оценкам, несмотря на текущие флуктуации, ожидается, что инфляция будет удерживаться на целевом уровне после достижения указанной отметки.
«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — говорится на официальном сайте регулятора. По последним оценкам, годовая инфляция на 16 декабря достигла 9,5%.
Банк России провел 20 декабря заседание по ключевой ставке. По решению совета директоров, ставка осталась на прежнем уровне — 21% годовых.
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