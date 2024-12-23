Не дождались: что обещали построить и открыть в Перми в 2024 году. Фото, видео

Пермяки ожидают в 2025 году открытия галереи, зоопарка и отеля Radisson

23 декабря 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Даты открытия многих объектов в Перми неоднократно сдвигались Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Зоопарк, галерея, вокзал Пермь-II… В 2024 году в Перми планировалось завершить или начать культовые для города стройки. Также надеялись открыть некоторые спортивные, развлекательные и туристические объекты. О судьбе проектов, которые так и не довелось увидеть пермякам в этом году — в материале URA.RU. Зоопарк на Нагорном Строительство нового зоопарка площадью 25 гектаров в микрорайоне Нагорном ведется с 2017 года. На объекте неоднократно менялись субподрядчики. В 2022 году в эксплуатацию ввели первый этап комплекса — с апреля 2023 года в него начали перевозить животных. В сентябре 2024 года еще 11 объектов первой очереди зоопарка получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Работа над второй очередью, где появится акватеррариум, продолжается. На площадях зоопарка запланировано несколько тематических зон: «Полярный мир», «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна» и другие. Стоимость объекта составляет 7,06 млрд рублей. Уже поданы документы на лицензирование зоопарка, открыть его планируется летом 2025 года. Зоопарк примет посетителей летом 2025 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермская художественная галерея В декабре 2023 года Пермская художественная галерея освободила площади Спасо-Преображенского собора. Экспонаты перевезли во временное фондохранилище на период, пока не ввели в эксплуатацию новое здание на территории бывшего завода Шпагина. Дату открытия галереи неоднократно переносили. Сотрудникам обещали переехать из временных помещений на территории бывшего завода «Телта» в новое здание в 2023 и 2024 году. В сентябре сообщалось, что здание готово на 96%. Площадь объекта составляет более 20 тысяч квадратных метров. На них разместятся выставочные залы, библиотека, образовательный центр, научный архив и реставрационные мастерские. Сейчас новую художественную галерею планируют полностью открыть для посетителей в 2025 году. Пермскую художественную галерею планируют открыть в 2025 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ледовая арена на Иве Ледовую арену в микрорайоне Ива начали возводить в 2023 году. Проект оценили в 1,3 млрд рублей. Строительство поручили ООО «Красная машина». Компания заключила договор генподряда на строительство арены с ООО «Строй-Комплекс», но в октябре 2024 года контракт с ним расторгли. Новый заключили с АО «Корпорация развития Пермского края». Внутри арены должны появиться два ледовых поля, трибуны на 250 мест, тренажерный и спортивный залы, раздевалки и тренерские. Строительство планировалось завершить в декабре 2024 года, но работы на объекте выполнены лишь на 27%. Крематорий на Восточном кладбище Крематорий на Восточном кладбище пытались возвести с 2013 года. Запуск неоднократно переносили. Два года назад датой завершения строительства называли 2024 год. С тех пор обстоятельства изменились. В этом году от достройки крематория решили отказаться. Городские власти выделили деньги для консервации объекта и установки рядом с ним двухметрового забора с охраной. Вместо этого решили построить быстровозводимый крематорий на Северном кладбище. Крематорий на Восточном кладбище законсервировали Фото: Сергей Русанов © URA.RU Реконструкция вокзала Пермь-II и строительство ТПУ Приступить к реконструкции железнодорожного вокзала Пермь-II и строительству Пермского транспортно-пересадочного узла планировали в 2023 и 2024 году. Завершить работы хотели за три года. Однако ОАО «РЖД» было вынуждено пересмотреть параметры проекта, чтобы снизить его стоимость. Иначе пермский вокзал оказался бы самым дорогим в стране. ТПУ предполагалось построить рядом с существующим зданием вокзала на территории Товарного двора. В новом здании хотели разместить железнодорожный и автовокзал. Новостей о ходе реализации проекта давно не было. Параметры проекта реконструкции вокзала пришлось пересмотреть Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пятизвездочный отель Radisson Пятизвездочный отель международной сети Radisson начали строить на улице Монастырской, 77 в июне 2020 года. Он рассчитан на 156 номеров. Объект станет второй очередью многофункционального комплекса «Эспланада». На верхнем этаже будут находиться бассейн, тренажерный зал, SPA-комплекс, джакузи и круглосуточный ресторан с видом на город. В отеле также расположатся конференц-залы вместимостью более тысячи человек. Гостиница уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Открытие запланировано на первый квартал 2025 года. Отель Radisson откроют в первом квартале 2025 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Четырехзвездочный отель на месте ДК «Телта» Строительство четырехзвездочного отеля на месте ДК «Телта» по улице Окулова, 14 началось в 2021 году. Застройкой участка занимается ООО «Аквавита», являющаяся структурой IDS Group. Закончить работы хотели в 2023 году. Гостиница должна быть рассчитана на 130 номеров и апартаментов с видом на Каму. Планировалось, что отель будет работать под брендом Hampton by Hilton. Во второй этап проекта входят офисный центр, конференц-залы, коммерческие помещения, зона SPA и подземный паркинг. При возведении комплекса возникли трудности из-за санкций — многое оборудование перестали поставлять в Россию. Сейчас отель планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году, а деловой центр — в 2027 году. Завершение строительства комплекса на месте ДК «Телта» запланировано на 2027 год Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Надземный переход на улице Попова Разрешение на возведение надземного пешеходного на улице Попова было получено еще в конце июля 2021 года. Работы на объекте начались весной 2022 года и сроки их завершения сдвигались несколько раз. В 2023 году сообщалось что строительство планируется завершить в этом году. Мост должен связать тротуары на нечетной стороне улицы Попова и у многофункционального центра «Эспланада». Объект является частью приоритетного инвестиционного проекта ООО «Проспект-Пермь». Компания вкладывает средства в развитие улично-дорожной сети рядом с МФЦ. По последним данным, переход откроют только в 2027 году. Надземный пешеходный переход достроят в 2027 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Боулинг в ТЦ «Колизей Атриум» Пермяки с нетерпением ждали открытия второго боулинга в торговом центре «Колизей Атриум». Он должен был начать работу еще летом, но сроки постоянно переносились. В боулинге должны появиться 12 дорожек и два зала общей вместимостью 160 человек. В помещении уже завершили монтаж основных систем, в нем ведется сборка и чистовая отделка. В последний раз руководитель боулинга Михаил Беляев обещал приложить максимум усилий, чтобы открыться до Нового года. Планетарий на Слудской горке Современный планетарий с куполом диаметром 19 метров по улице Петропавловской, 77 хотела возводить московская компания «Галатэя». В нем должны были появиться научная библиотека, а также многофункциональное пространство для выставок, лекций и концертов. Предполагалось, что зал будет вмещать порядка 140 человек. Объект планировали построить в 2024 году. На участке площадью 2,4 тысячи квадратных метров даже сменили зонирование, чтобы там нельзя было строить высотки. Однако работы так и не начались. Судьба второго планетария в центре Перми неизвестна Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зоопарк, галерея, вокзал Пермь-II… В 2024 году в Перми планировалось завершить или начать культовые для города стройки. Также надеялись открыть некоторые спортивные, развлекательные и туристические объекты. О судьбе проектов, которые так и не довелось увидеть пермякам в этом году — в материале URA.RU. Строительство нового зоопарка площадью 25 гектаров в микрорайоне Нагорном ведется с 2017 года. На объекте неоднократно менялись субподрядчики. В 2022 году в эксплуатацию ввели первый этап комплекса — с апреля 2023 года в него начали перевозить животных. В сентябре 2024 года еще 11 объектов первой очереди зоопарка получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Работа над второй очередью, где появится акватеррариум, продолжается. На площадях зоопарка запланировано несколько тематических зон: «Полярный мир», «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна» и другие. Стоимость объекта составляет 7,06 млрд рублей. Уже поданы документы на лицензирование зоопарка, открыть его планируется летом 2025 года. В декабре 2023 года Пермская художественная галерея освободила площади Спасо-Преображенского собора. Экспонаты перевезли во временное фондохранилище на период, пока не ввели в эксплуатацию новое здание на территории бывшего завода Шпагина. Дату открытия галереи неоднократно переносили. Сотрудникам обещали переехать из временных помещений на территории бывшего завода «Телта» в новое здание в 2023 и 2024 году. В сентябре сообщалось, что здание готово на 96%. Площадь объекта составляет более 20 тысяч квадратных метров. На них разместятся выставочные залы, библиотека, образовательный центр, научный архив и реставрационные мастерские. Сейчас новую художественную галерею планируют полностью открыть для посетителей в 2025 году. Ледовую арену в микрорайоне Ива начали возводить в 2023 году. Проект оценили в 1,3 млрд рублей. Строительство поручили ООО «Красная машина». Компания заключила договор генподряда на строительство арены с ООО «Строй-Комплекс», но в октябре 2024 года контракт с ним расторгли. Новый заключили с АО «Корпорация развития Пермского края». Внутри арены должны появиться два ледовых поля, трибуны на 250 мест, тренажерный и спортивный залы, раздевалки и тренерские. Строительство планировалось завершить в декабре 2024 года, но работы на объекте выполнены лишь на 27%. Крематорий на Восточном кладбище пытались возвести с 2013 года. Запуск неоднократно переносили. Два года назад датой завершения строительства называли 2024 год. С тех пор обстоятельства изменились. В этом году от достройки крематория решили отказаться. Городские власти выделили деньги для консервации объекта и установки рядом с ним двухметрового забора с охраной. Вместо этого решили построить быстровозводимый крематорий на Северном кладбище. Приступить к реконструкции железнодорожного вокзала Пермь-II и строительству Пермского транспортно-пересадочного узла планировали в 2023 и 2024 году. Завершить работы хотели за три года. Однако ОАО «РЖД» было вынуждено пересмотреть параметры проекта, чтобы снизить его стоимость. Иначе пермский вокзал оказался бы самым дорогим в стране. ТПУ предполагалось построить рядом с существующим зданием вокзала на территории Товарного двора. В новом здании хотели разместить железнодорожный и автовокзал. Новостей о ходе реализации проекта давно не было. Пятизвездочный отель международной сети Radisson начали строить на улице Монастырской, 77 в июне 2020 года. Он рассчитан на 156 номеров. Объект станет второй очередью многофункционального комплекса «Эспланада». На верхнем этаже будут находиться бассейн, тренажерный зал, SPA-комплекс, джакузи и круглосуточный ресторан с видом на город. В отеле также расположатся конференц-залы вместимостью более тысячи человек. Гостиница уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Открытие запланировано на первый квартал 2025 года. Строительство четырехзвездочного отеля на месте ДК «Телта» по улице Окулова, 14 началось в 2021 году. Застройкой участка занимается ООО «Аквавита», являющаяся структурой IDS Group. Закончить работы хотели в 2023 году. Гостиница должна быть рассчитана на 130 номеров и апартаментов с видом на Каму. Планировалось, что отель будет работать под брендом Hampton by Hilton. Во второй этап проекта входят офисный центр, конференц-залы, коммерческие помещения, зона SPA и подземный паркинг. При возведении комплекса возникли трудности из-за санкций — многое оборудование перестали поставлять в Россию. Сейчас отель планируют сдать в эксплуатацию в 2025 году, а деловой центр — в 2027 году. Разрешение на возведение надземного пешеходного на улице Попова было получено еще в конце июля 2021 года. Работы на объекте начались весной 2022 года и сроки их завершения сдвигались несколько раз. В 2023 году сообщалось что строительство планируется завершить в этом году. Мост должен связать тротуары на нечетной стороне улицы Попова и у многофункционального центра «Эспланада». Объект является частью приоритетного инвестиционного проекта ООО «Проспект-Пермь». Компания вкладывает средства в развитие улично-дорожной сети рядом с МФЦ. По последним данным, переход откроют только в 2027 году. Пермяки с нетерпением ждали открытия второго боулинга в торговом центре «Колизей Атриум». Он должен был начать работу еще летом, но сроки постоянно переносились. В боулинге должны появиться 12 дорожек и два зала общей вместимостью 160 человек. В помещении уже завершили монтаж основных систем, в нем ведется сборка и чистовая отделка. В последний раз руководитель боулинга Михаил Беляев обещал приложить максимум усилий, чтобы открыться до Нового года. Современный планетарий с куполом диаметром 19 метров по улице Петропавловской, 77 хотела возводить московская компания «Галатэя». В нем должны были появиться научная библиотека, а также многофункциональное пространство для выставок, лекций и концертов. Предполагалось, что зал будет вмещать порядка 140 человек. Объект планировали построить в 2024 году. На участке площадью 2,4 тысячи квадратных метров даже сменили зонирование, чтобы там нельзя было строить высотки. Однако работы так и не начались.