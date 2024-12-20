Количество пострадавших при атаке на Рыльск выросло до 25, есть погибшие

В результате обстрела Рыльска (Курская область) украинскими вооруженными силами погибли как минимум два человека. Одна из жертв скончалась от осколков кассетного боеприпаса возле Дома культуры, вторая — у здания автовокзала. Число пострадавших в результате атаки выросло до 25 человек.
«Подтверждено, что число пострадавших в результате атаки возросло до 25 человек», — передает telegram-канал Mash. При этом еще двое человек погибли.
Украина нанесла ракетные удары по Рыльску 20 декабря. Врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что целью противника были мирные объекты социального назначения. По его словам, сейчас на месте работают экстренные службы.
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