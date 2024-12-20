Количество пострадавших при атаке на Рыльск выросло до 25, есть погибшие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ ударили по Рыльску ракетами
ВСУ ударили по Рыльску ракетами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела Рыльска (Курская область) украинскими вооруженными силами погибли как минимум два человека. Одна из жертв скончалась от осколков кассетного боеприпаса возле Дома культуры, вторая — у здания автовокзала. Число пострадавших в результате атаки выросло до 25 человек. 

«Подтверждено, что число пострадавших в результате атаки возросло до 25 человек», — передает telegram-канал Mash. При этом еще двое человек погибли.

Украина нанесла ракетные удары по Рыльску 20 декабря. Врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что целью противника были мирные объекты социального назначения. По его словам, сейчас на месте работают экстренные службы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате обстрела Рыльска (Курская область) украинскими вооруженными силами погибли как минимум два человека. Одна из жертв скончалась от осколков кассетного боеприпаса возле Дома культуры, вторая — у здания автовокзала. Число пострадавших в результате атаки выросло до 25 человек.  «Подтверждено, что число пострадавших в результате атаки возросло до 25 человек», — передает telegram-канал Mash. При этом еще двое человек погибли. Украина нанесла ракетные удары по Рыльску 20 декабря. Врио главы региона Александр Хинштейн заявил, что целью противника были мирные объекты социального назначения. По его словам, сейчас на месте работают экстренные службы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...