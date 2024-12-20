Хинштейн сообщил о ракетных ударах по Рыльску

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По словам Хинштейна, на месте происшествия уже работают спасательные службы
По словам Хинштейна, на месте происшествия уже работают спасательные службы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина нанесла ракетные удары по городу Рыльску, целью стали мирные объекты социального назначения. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Сейчас на месте работают аварийные, спасательные службы. Вся необходимая помощь пострадавшим и их семьям правительством Курской области будет оказана», — сообщил Хинштейн. Доклад опубликован в личном telegram-канале политика.

По данным Shot, число пострадавших при обстреле Рыльска увеличилось до пяти. Отмечается, что это гражданские люди.

Ракетные удары по Рыльску в Курской области не первый случай нападения на эту территорию. Ранее Хинштейн уже обращал внимание на необходимость быстрого реагирования и восстановления после подобных атак, подчеркивая важность оперативного начала ремонтных работ.

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Украина нанесла ракетные удары по городу Рыльску, целью стали мирные объекты социального назначения. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Сейчас на месте работают аварийные, спасательные службы. Вся необходимая помощь пострадавшим и их семьям правительством Курской области будет оказана», — сообщил Хинштейн. Доклад опубликован в личном telegram-канале политика. По данным Shot, число пострадавших при обстреле Рыльска увеличилось до пяти. Отмечается, что это гражданские люди. Ракетные удары по Рыльску в Курской области не первый случай нападения на эту территорию. Ранее Хинштейн уже обращал внимание на необходимость быстрого реагирования и восстановления после подобных атак, подчеркивая важность оперативного начала ремонтных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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