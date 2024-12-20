Хинштейн сообщил о ракетных ударах по Рыльску

Украина нанесла ракетные удары по городу Рыльску, целью стали мирные объекты социального назначения. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Сейчас на месте работают аварийные, спасательные службы. Вся необходимая помощь пострадавшим и их семьям правительством Курской области будет оказана», — сообщил Хинштейн. Доклад опубликован в личном telegram-канале политика.
По данным Shot, число пострадавших при обстреле Рыльска увеличилось до пяти. Отмечается, что это гражданские люди.
Ракетные удары по Рыльску в Курской области не первый случай нападения на эту территорию. Ранее Хинштейн уже обращал внимание на необходимость быстрого реагирования и восстановления после подобных атак, подчеркивая важность оперативного начала ремонтных работ.
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