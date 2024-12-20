Отличившиеся ямальцы получили госнаграды от Путина

Двое работников нефтегазовой промышленности ЯНАО награждены госнаградами
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Двое ямальцев удостоены госнаград по указу президента
Двое ямальцев удостоены госнаград по указу президента Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами ряда российских граждан. В их числе — двое работников нефтегазовой промышленности ЯНАО.

Указом президента России от 20 декабря 2024 года медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока» награжден главный специалист отдела АО «Арктическая газовая компания» Александр Третьяков. Звания Заслуженного энергетика РФ удостоился руководитель участка Салмановского месторождения Николай Мастюков. Участок разрабатывает ООО «НОВАТЭК-Энерго».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении главы Ноябрьска Алексея Романова госнаградой. Романов отмечен за его вклад в организацию и проведение общественных мероприятий.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами ряда российских граждан. В их числе — двое работников нефтегазовой промышленности ЯНАО. Указом президента России от 20 декабря 2024 года медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока» награжден главный специалист отдела АО «Арктическая газовая компания» Александр Третьяков. Звания Заслуженного энергетика РФ удостоился руководитель участка Салмановского месторождения Николай Мастюков. Участок разрабатывает ООО «НОВАТЭК-Энерго». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении главы Ноябрьска Алексея Романова госнаградой. Романов отмечен за его вклад в организацию и проведение общественных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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