Путин отметил заслуги пермяков госнаградами и званиями

Президент России Владимир Путин отметил работу трех жителей Пермского края. Своим указом он присвоил им звания и удостоил госнаград.
Медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени» получит председатель Пермской региональной организации «НАСМНОГО» Ирина Ермакова. Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» присвоено вице-президенту Пермской краевой федерации велосипедного спорта Геннадию Ижболдину. Директор Чайковского музыкального училища Розалия Болтаева удостоена звания «Заслуженный работник культуры РФ».
Указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации. Он подписан 20 декабря 2024 года.
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