В Перми порадовали к Новому году детей участников СВО

Детям из семей военнослужащих Пермского края, участвующих в СВО, вручили новогодние подарки. Поздравление организовали представители регионального отделения «Единой России» и проекта «Цифровая Россия». Как рассказали URA.RU в пресс-службе партии, вручение подарков прошло в Пермском государственном цирке во время благотворительного спектакля для семей участников СВО.
«Наша задача — подарить ребятам ощущение праздника и улыбки, как можно больше радостных моментов. По крайней мере, мы как взрослые обязаны приложить для этого максимум усилий. Такие мероприятия проходят в Перми регулярно, и я надеюсь, что этот Новый год пройдет для ребят так же радостно и тепло», — рассказал депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.
К главному зимнему празднику в цирке устроили представление под названием «Песчаная сказка». Новогодние подарки были вручены всем детям, которые пришли на спектакль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!