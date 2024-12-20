В Перми порадовали к Новому году детей участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети получили подарки
Дети получили подарки Фото:

Детям из семей военнослужащих Пермского края, участвующих в СВО, вручили новогодние подарки. Поздравление организовали представители регионального отделения «Единой России» и проекта «Цифровая Россия». Как рассказали URA.RU в пресс-службе партии, вручение подарков прошло в Пермском государственном цирке во время благотворительного спектакля для семей участников СВО.

«Наша задача — подарить ребятам ощущение праздника и улыбки, как можно больше радостных моментов. По крайней мере, мы как взрослые обязаны приложить для этого максимум усилий. Такие мероприятия проходят в Перми регулярно, и я надеюсь, что этот Новый год пройдет для ребят так же радостно и тепло», — рассказал депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

К главному зимнему празднику в цирке устроили представление под названием «Песчаная сказка». Новогодние подарки были вручены всем детям, которые пришли на спектакль.

Подарки вручили в цирке
Подарки вручили в цирке
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Детям из семей военнослужащих Пермского края, участвующих в СВО, вручили новогодние подарки. Поздравление организовали представители регионального отделения «Единой России» и проекта «Цифровая Россия». Как рассказали URA.RU в пресс-службе партии, вручение подарков прошло в Пермском государственном цирке во время благотворительного спектакля для семей участников СВО. «Наша задача — подарить ребятам ощущение праздника и улыбки, как можно больше радостных моментов. По крайней мере, мы как взрослые обязаны приложить для этого максимум усилий. Такие мероприятия проходят в Перми регулярно, и я надеюсь, что этот Новый год пройдет для ребят так же радостно и тепло», — рассказал депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин. К главному зимнему празднику в цирке устроили представление под названием «Песчаная сказка». Новогодние подарки были вручены всем детям, которые пришли на спектакль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...