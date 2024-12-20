Судно в Керченском проливе подало сигнал бедствия

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Судно в Керченском проливе подало сигнал бедствия по неизвестной причине
Судно в Керченском проливе подало сигнал бедствия по неизвестной причине Фото:

В Керченском проливе судно Gam Express подало сигнал бедствия, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Причина сигнала на данный момент не уточняется.

«Южной транспортной прокуратурой контролируется обеспечение безопасности мореплавания в связи с подачей сигнала бедствия судном Gam Express в Керченском проливе», — заявили в ведомстве. Там отметили, что права членов экипажа контролируются по поручению транспортного прокурора Сергея Сафинова. 

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В Керченском проливе судно Gam Express подало сигнал бедствия, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Причина сигнала на данный момент не уточняется. «Южной транспортной прокуратурой контролируется обеспечение безопасности мореплавания в связи с подачей сигнала бедствия судном Gam Express в Керченском проливе», — заявили в ведомстве. Там отметили, что права членов экипажа контролируются по поручению транспортного прокурора Сергея Сафинова. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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