Судно в Керченском проливе подало сигнал бедствия по неизвестной причине
В Керченском проливе судно Gam Express подало сигнал бедствия, сообщили в Южной транспортной прокуратуре. Причина сигнала на данный момент не уточняется.
«Южной транспортной прокуратурой контролируется обеспечение безопасности мореплавания в связи с подачей сигнала бедствия судном Gam Express в Керченском проливе», — заявили в ведомстве. Там отметили, что права членов экипажа контролируются по поручению транспортного прокурора Сергея Сафинова.
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