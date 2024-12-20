Financinal Times: Трамп хочет увеличить расходы НАТО на Украину

Команда избранного президента США Дональда Трампа сообщила, что он намерен увеличить расходы государств НАТО на Украину до 5% ВВП. Решение обсуждается на фоне продолжающихся переговоров о возможных путях разрешения ситуации.
«Ближайшие помощники избранного президента США по внешней политике заявляют, что он продолжит вооружать Украину, одновременно добиваясь прекращения войны», — передает Financial Times. По словам источника, таким образом Трамп ужесточает свою политику в отношении Европы и конфликта России на Украине.
Ранее Трамп выражал свою позицию по вопросу конфликта на Украине, отказавшись поддержать идею ее вступления в НАТО. Но подчеркнул необходимость увеличения военной поддержки и участия европейских стран в урегулировании ситуации.
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