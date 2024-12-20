Financinal Times: Трамп хочет увеличить расходы НАТО на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп намерен увеличить расходы НАТО на Украину
Трамп намерен увеличить расходы НАТО на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа сообщила, что он намерен увеличить расходы государств НАТО на Украину до 5% ВВП. Решение обсуждается на фоне продолжающихся переговоров о возможных путях разрешения ситуации.

«Ближайшие помощники избранного президента США по внешней политике заявляют, что он продолжит вооружать Украину, одновременно добиваясь прекращения войны», — передает Financial Times. По словам источника, таким образом Трамп ужесточает свою политику в отношении Европы и конфликта России на Украине.

Ранее Трамп выражал свою позицию по вопросу конфликта на Украине, отказавшись поддержать идею ее вступления в НАТО. Но подчеркнул необходимость увеличения военной поддержки и участия европейских стран в урегулировании ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Команда избранного президента США Дональда Трампа сообщила, что он намерен увеличить расходы государств НАТО на Украину до 5% ВВП. Решение обсуждается на фоне продолжающихся переговоров о возможных путях разрешения ситуации. «Ближайшие помощники избранного президента США по внешней политике заявляют, что он продолжит вооружать Украину, одновременно добиваясь прекращения войны», — передает Financial Times. По словам источника, таким образом Трамп ужесточает свою политику в отношении Европы и конфликта России на Украине. Ранее Трамп выражал свою позицию по вопросу конфликта на Украине, отказавшись поддержать идею ее вступления в НАТО. Но подчеркнул необходимость увеличения военной поддержки и участия европейских стран в урегулировании ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...