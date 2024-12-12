Трамп отказался поддержать вступление Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп отказался поддержать идею вступления Украины в НАТО. Свою позицию Трамп выразил на трехсторонней встречи с президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эммануэлем Макроном.
«В ходе встречи в Париже 7 декабря Трамп заявил Зеленскому и Макрону, что не поддерживает украинское членство в НАТО, но что он хочет видеть сильную, хорошо вооруженную Украину после прекращения боевых действий», — пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.
Дональд Трамп также предложил, чтобы страны Европы активнее участвовали в поддержании мира на украинской территории и влиянии на международные процессы. Также обсуждалась возможность использования тарифов как инструмента давления на Китай для оказания влияния на Россию с целью завершения конфликта.
Ранее URA.RU писало о предложении президент Соединенных Штатов Дональда Трампа разместить европейские войска на Украине для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня. Трамп подчеркнул значимость роли Европы в урегулировании этой ситуации.
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