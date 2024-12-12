12 декабря 2024

Трамп отказался поддержать вступление Украины в НАТО

WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что не поддерживает вступление Украины в НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп настаивает на большем участии стран Европы в ситуации на Украине
Дональд Трамп настаивает на большем участии стран Европы в ситуации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп отказался поддержать идею вступления Украины в НАТО. Свою позицию Трамп выразил на трехсторонней встречи с президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эммануэлем Макроном.

«В ходе встречи в Париже 7 декабря Трамп заявил Зеленскому и Макрону, что не поддерживает украинское членство в НАТО, но что он хочет видеть сильную, хорошо вооруженную Украину после прекращения боевых действий», — пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

Дональд Трамп также предложил, чтобы страны Европы активнее участвовали в поддержании мира на украинской территории и влиянии на международные процессы. Также обсуждалась возможность использования тарифов как инструмента давления на Китай для оказания влияния на Россию с целью завершения конфликта.

Ранее URA.RU писало о предложении президент Соединенных Штатов Дональда Трампа разместить европейские войска на Украине для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня. Трамп подчеркнул значимость роли Европы в урегулировании этой ситуации.

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Президент США Дональд Трамп отказался поддержать идею вступления Украины в НАТО. Свою позицию Трамп выразил на трехсторонней встречи с президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эммануэлем Макроном. «В ходе встречи в Париже 7 декабря Трамп заявил Зеленскому и Макрону, что не поддерживает украинское членство в НАТО, но что он хочет видеть сильную, хорошо вооруженную Украину после прекращения боевых действий», — пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников. Дональд Трамп также предложил, чтобы страны Европы активнее участвовали в поддержании мира на украинской территории и влиянии на международные процессы. Также обсуждалась возможность использования тарифов как инструмента давления на Китай для оказания влияния на Россию с целью завершения конфликта. Ранее URA.RU писало о предложении президент Соединенных Штатов Дональда Трампа разместить европейские войска на Украине для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня. Трамп подчеркнул значимость роли Европы в урегулировании этой ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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