«Автомобилист» прервал серию поражений, обыграв «Локомотив»

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«Автомобилист» забросил три шайбы в ворота противника (архивное фото)
«Автомобилист» забросил три шайбы в ворота противника (архивное фото) Фото:

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) обыграл ХК «Локомотив» (Ярославль) со счетом 3:1. Этой победой уральский клуб прервал свою серию из пяти поражений. Об этом сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

Степан Хрипунов забросил первую шайбу на восьмой минуте, на 44-й в ворота «Локомотива» шайбу забил Артем Каштанов, а в конце матча — Андрей Обидин. В ворота «Автомобилиста» единственную шайбу забросил на 58-й минуте Александр Полунин.

Всего «Автомобилист» сделал 40 бросков, 19 бросков в створ и 18 вбрасываний. За время игры обе команды получили по 4 штрафа.

На данный момент «Локомотив» набрал 60 очков в 38 матчах и продолжает занимать первое место в Западной конференции и всей КХЛ. Екатеринбургский «Автомобилист» с 44 очками в 35 встречах занимает четвертое место на Востоке. Следующий матч команда сыграет 22 декабря с череповецкой «Северсталью».

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Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) обыграл ХК «Локомотив» (Ярославль) со счетом 3:1. Этой победой уральский клуб прервал свою серию из пяти поражений. Об этом сообщает пресс-служба «Автомобилиста». Степан Хрипунов забросил первую шайбу на восьмой минуте, на 44-й в ворота «Локомотива» шайбу забил Артем Каштанов, а в конце матча — Андрей Обидин. В ворота «Автомобилиста» единственную шайбу забросил на 58-й минуте Александр Полунин. Всего «Автомобилист» сделал 40 бросков, 19 бросков в створ и 18 вбрасываний. За время игры обе команды получили по 4 штрафа. На данный момент «Локомотив» набрал 60 очков в 38 матчах и продолжает занимать первое место в Западной конференции и всей КХЛ. Екатеринбургский «Автомобилист» с 44 очками в 35 встречах занимает четвертое место на Востоке. Следующий матч команда сыграет 22 декабря с череповецкой «Северсталью».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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