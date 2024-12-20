Билет на миллиард от «Русского лото»: что можно выиграть в новогоднем тираже

Новогодний розыгрыш «Русское лото» пройдет 1 января

21 декабря 2024 в 05:34 Размер текста - 17 +

Лото стало излюбленным развлечением россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Русское лото» стало частью развлекательной жизни России, поскольку многие люди играют в него на протяжении многих лет. Простые правила игры делают ее доступной для аудитории разных возрастов. Предстоящий эфир, на котором заявлен призовой фонд в три миллиарда рублей, состоится 1 января 2025 года. Когда пройдет трансляция, а также что необходимо для участии в розыгрыше, в материале URA.RU. Когда пройдет и где смотреть По информации организаторов, розыгрыш пройдет 1 января 2025 года и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале НТВ в программе «Новогодний миллиард». Тираж под номером 1604 начнется в 15:30 по московскому времени. Зрители и участники лотереи смогут испытать свою удачу в первый день нового года, делая ставки на возможность выигрыша рекордных сумм. Тираж пройдет в присутствии зрителей и гостей студии, в том числе звезд шоу-бизнеса. Как участвовать и где купить билеты На билетах заранее проставлены комбинации чисел, и участникам остается только выбрать тот, который привлекает больше всего — будь то из-за предпочтительных номеров или понравившийся случайным взглядом. Однако метод выбора не влияет на исход, поскольку каждый билет имеет равные шансы на выигрыш, заявляют организаторы. Из-за простоты условий игры лотерею выбирают люди абсолютно разного возраста Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Билеты на новогодний тираж «Русское лото» доступны для покупки на сайте лотереи, в мобильном приложении «Столото», а также в тысячах точек продаж по всей России. В частности, это фирменные магазины «Столото», сетевые продуктовые магазины, заправочные станции и «магазины у дома». Что можно выиграть Всего в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» будет разыграно более трех миллиарда рублей. Точный размер призового фонда станет известен после окончания продаж билетов, которые завершатся 1 января 2025 года в 11 часов по московскому времени. Главный приз в новогоднем тираже «Русского лото» составит один млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Главный приз тиража составит 1 миллиард рублей. Помимо него будут разыграны еще 100 призов по миллиону рублей каждый, а также другие денежные призы. «Судьба главного приза — одного миллиарда рублей — определяется во втором туре новогоднего тиража», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на официальное сообщение организаторов. Минимальный выигрыш в этом тираже будет равен стоимости билета, то есть 150 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Русское лото» стало частью развлекательной жизни России, поскольку многие люди играют в него на протяжении многих лет. Простые правила игры делают ее доступной для аудитории разных возрастов. Предстоящий эфир, на котором заявлен призовой фонд в три миллиарда рублей, состоится 1 января 2025 года. Когда пройдет трансляция, а также что необходимо для участии в розыгрыше, в материале URA.RU. По информации организаторов, розыгрыш пройдет 1 января 2025 года и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале НТВ в программе «Новогодний миллиард». Тираж под номером 1604 начнется в 15:30 по московскому времени. Зрители и участники лотереи смогут испытать свою удачу в первый день нового года, делая ставки на возможность выигрыша рекордных сумм. Тираж пройдет в присутствии зрителей и гостей студии, в том числе звезд шоу-бизнеса. На билетах заранее проставлены комбинации чисел, и участникам остается только выбрать тот, который привлекает больше всего — будь то из-за предпочтительных номеров или понравившийся случайным взглядом. Однако метод выбора не влияет на исход, поскольку каждый билет имеет равные шансы на выигрыш, заявляют организаторы. Билеты на новогодний тираж «Русское лото» доступны для покупки на сайте лотереи, в мобильном приложении «Столото», а также в тысячах точек продаж по всей России. В частности, это фирменные магазины «Столото», сетевые продуктовые магазины, заправочные станции и «магазины у дома». Всего в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» будет разыграно более трех миллиарда рублей. Точный размер призового фонда станет известен после окончания продаж билетов, которые завершатся 1 января 2025 года в 11 часов по московскому времени. Главный приз тиража составит 1 миллиард рублей. Помимо него будут разыграны еще 100 призов по миллиону рублей каждый, а также другие денежные призы. «Судьба главного приза — одного миллиарда рублей — определяется во втором туре новогоднего тиража», — сообщили «Ведомости» со ссылкой на официальное сообщение организаторов. Минимальный выигрыш в этом тираже будет равен стоимости билета, то есть 150 рублей.