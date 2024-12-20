В мэрии Шадринска пообещали не загонять город в долги

Власти Шадринска (Курганская область) будут искать источники пополнения бюджета, чтобы не брать кредиты по высокой ставке. Об этом говорится в ответе представителей мэрии на редакционный запрос URA.RU.
«Администрация города будет изыскивать иные источники пополнения бюджета, чтобы не брать кредиты по высоким ставкам», — указано в ответе. Депутаты гордумы опасались, что Шадринск может оказаться в «долговой яме».
Ранее начальник финотдела мэрии Шадринска предложила на комиссии в гордуме рассмотреть вопрос о включении в проект бюджета кредитов: 2025 год — 76 млн рублей, на 2026 год — 80 млн рублей и на 2027 год — 86 млн рублей. Она сказала, что дефицит бюджета необходимо покрывать за счет новых долгов, но не объяснила, где брать деньги на их погашение.
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