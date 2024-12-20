20 декабря 2024

В мэрии Шадринска пообещали не загонять город в долги

© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии ищут источники пополнения казны города
В мэрии ищут источники пополнения казны города Фото:

Власти Шадринска (Курганская область) будут искать источники пополнения бюджета, чтобы не брать кредиты по высокой ставке. Об этом говорится в ответе представителей мэрии на редакционный запрос URA.RU.

«Администрация города будет изыскивать иные источники пополнения бюджета, чтобы не брать кредиты по высоким ставкам», — указано в ответе. Депутаты гордумы опасались, что Шадринск может оказаться в «долговой яме».

Ранее начальник финотдела мэрии Шадринска предложила на комиссии в гордуме рассмотреть вопрос о включении в проект бюджета кредитов: 2025 год — 76 млн рублей, на 2026 год — 80 млн рублей и на 2027 год — 86 млн рублей. Она сказала, что дефицит бюджета необходимо покрывать за счет новых долгов, но не объяснила, где брать деньги на их погашение.

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Власти Шадринска (Курганская область) будут искать источники пополнения бюджета, чтобы не брать кредиты по высокой ставке. Об этом говорится в ответе представителей мэрии на редакционный запрос URA.RU. «Администрация города будет изыскивать иные источники пополнения бюджета, чтобы не брать кредиты по высоким ставкам», — указано в ответе. Депутаты гордумы опасались, что Шадринск может оказаться в «долговой яме». Ранее начальник финотдела мэрии Шадринска предложила на комиссии в гордуме рассмотреть вопрос о включении в проект бюджета кредитов: 2025 год — 76 млн рублей, на 2026 год — 80 млн рублей и на 2027 год — 86 млн рублей. Она сказала, что дефицит бюджета необходимо покрывать за счет новых долгов, но не объяснила, где брать деньги на их погашение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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