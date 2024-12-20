Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом

Правительство России перенесло рабочий день с понедельника, 30 декабря, на субботу, 28 числа. Таким образом россияне будут отдыхать 11 дней подряд в период с 29 декабря по 8 января.
Согласно производственному календарю, рабочий день 30 декабря перенесен на 28 декабря, что позволяет создать непрерывный отпуск с 29 декабря по 8 января. Также 31 декабря стал выходным в результате переноса выходного с 7 января текущего года.
Перенесенный рабочий день 28 декабря не будет сокращенным, несмотря на перенос с полноценного рабочего дня. Однако работодатели имеют право уменьшить его продолжительность по своему усмотрению.
Российские регионы обладают полномочиями по установлению 28 декабря нерабочим днем для работников учреждений, финансируемых из региональных бюджетов, напоминает «Национальная служба новостей». Работодатели регионального уровня, не являющиеся учреждениями бюджетной сферы, вправе предоставлять своим работникам дополнительный оплачиваемый отпуск, исходя из возможностей своего финансирования. По информации Министерства труда, в формировании данной политики были учтены мнения Министерства финансов и Министерства экономического развития.
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