Легкие и полезные новогодние блюда, которые не навредят фигуре

В Новый год, чтобы не навредить здоровью и фигуре, следует заменить майонез на более здоровые альтернативы, такие как нежирный йогурт или сметана. Об этом сообщил главный технолог сервиса PizzaSushiWok Андрей Лебедев.
«Конечно же, самый главный враг для тех, кто следит за здоровьем, — майонез. К счастью, существует множество альтернативных заправок, которые сделают ваши салаты вкусными и полезными. Попробуйте использовать нежирный йогурт или сметану, также можно приготовить салаты без заправки, добавив больше овощей и зелени», — заявил Лебедев в разговоре с «Газетой.Ru». Эксперт указал на наличие более нестандартных подходов в приготовлении блюд, таких как салат из свеклы, киноа и зелени, который следует заправить соусом из оливкового масла, чеснока и лаймового сока.
Лебедев также подчеркнул важность выбора легких закусок и напитков для новогоднего стола. Вместо традиционных жирных колбас и сыров он предлагает ассортимент из овощных палочек с хумусом или йогуртовым соусом, а также предложить гостям разнообразные орехи и сухофрукты. Эти продукты помогут сохранить чувство легкости и не перегрузить организм в праздники.
Специалист по питанию советует отказаться от употребления обычных газированных напитков, сладких соков и лимонадов. В качестве здоровой альтернативы рекомендуется использовать воду с добавлением свежих фруктов или ароматических трав, таких как мята или лимон. Также полезными вариантами являются несладкие чаи и свежие соки без добавления сахара.
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