Мать пропавшего в Сирии военкора из США поблагодарила Путина за обещание помочь

Дебра Тайс, мать американского журналиста Остина Тайса, который пропал в Сирии 12 лет назад, выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за его обещание помочь в поиске ее сына. Она уточнила, что только он может помочь в данной ситуации.
«Я невероятно благодарна, что президент Путин публично пообещал помочь в поисках Остина. Я ошеломлена и чрезвычайно ценю это», — заявила Дебра Тайс во время разговора с корреспондентом ТАСС. По ее мнению, в настоящее время никто не обладает такими же возможностями, как президент Путин, учитывая его связи с экс-президентом Сирии Башаром Асадом, а также осведомленность о местной ситуации.
19 декабря Путин заявил о своем намерении обратиться с вопросом о судьбе журналиста к Башару Асаду, а также к лицам, ответственным за ситуацию на местах в этой стране. Остин Тайс, который работал на несколько американских изданий, в том числе The Washington Post и The Wall Street Journal, исчез в 2012 году во время освещения событий в арабской республике. Позже была получена информация, что он был арестован сирийскими властями в южной части Дамаска за предполагаемые связи с Центральным разведывательным управлением США. Ранее Тайс служил в Корпусе морской пехоты Соединенных Штатов.
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