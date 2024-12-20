Балтийские шпроты, которыми отравились мать и дочь в Екатеринбурге, могли быть подделкой

На заводе «За Родину» прошли проверки после случая ботулизма в Екатеринбурге

21 декабря 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Кто сделал опасную консерву, и кто виноват в тяжелом отравлении женщин, пока не установлено Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU На калининградском рыбзаводе «За Родину», чьей продукцией, предположительно, отравились мать и дочь из Екатеринбурга, прошли проверки Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Результаты пока не готовы. Представитель предприятия в разговоре с URA.RU предположил, что консервная банка, вызвавшая ботулизм у свердловчанок, могла быть подделана. «У нас прошли проверки, брали пробы, все согласно протоколу. Все это [вина завода] пока предположительно. Продавали [в Екатеринбурге консервы] с какого-то грузовичка, все это странно. Мы не признаем свою вину, предполагаем, что это фальсификат. Но давайте дождемся результатов исследования», — призвала собеседница, руководитель одного из отделов. По ее словам, сотрудники предприятия в шоке от новостей из Екатеринбурга, где две женщины съели банку шпрот «За Родину» и с ботулизмом угодили в реанимацию. Подобного, утверждает она, не было за всю историю рыбколхоза, который уже 80 лет существует в городе Светлый, и за всю историю завода, который выпускает продукцию более 40 лет. «Очень ждем результаты исследования. Переживаем», — добавила сотрудница. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На калининградском рыбзаводе «За Родину», чьей продукцией, предположительно, отравились мать и дочь из Екатеринбурга, прошли проверки Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Результаты пока не готовы. Представитель предприятия в разговоре с URA.RU предположил, что консервная банка, вызвавшая ботулизм у свердловчанок, могла быть подделана. «У нас прошли проверки, брали пробы, все согласно протоколу. Все это [вина завода] пока предположительно. Продавали [в Екатеринбурге консервы] с какого-то грузовичка, все это странно. Мы не признаем свою вину, предполагаем, что это фальсификат. Но давайте дождемся результатов исследования», — призвала собеседница, руководитель одного из отделов. По ее словам, сотрудники предприятия в шоке от новостей из Екатеринбурга, где две женщины съели банку шпрот «За Родину» и с ботулизмом угодили в реанимацию. Подобного, утверждает она, не было за всю историю рыбколхоза, который уже 80 лет существует в городе Светлый, и за всю историю завода, который выпускает продукцию более 40 лет. «Очень ждем результаты исследования. Переживаем», — добавила сотрудница.