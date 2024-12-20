20 декабря 2024

Балтийские шпроты, которыми отравились мать и дочь в Екатеринбурге, могли быть подделкой

На заводе «За Родину» прошли проверки после случая ботулизма в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, консервы, рыба
Кто сделал опасную консерву, и кто виноват в тяжелом отравлении женщин, пока не установлено Фото:

На калининградском рыбзаводе «За Родину», чьей продукцией, предположительно, отравились мать и дочь из Екатеринбурга, прошли проверки Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Результаты пока не готовы. Представитель предприятия в разговоре с URA.RU предположил, что консервная банка, вызвавшая ботулизм у свердловчанок, могла быть подделана.

«У нас прошли проверки, брали пробы, все согласно протоколу. Все это [вина завода] пока предположительно. Продавали [в Екатеринбурге консервы] с какого-то грузовичка, все это странно. Мы не признаем свою вину, предполагаем, что это фальсификат. Но давайте дождемся результатов исследования», — призвала собеседница, руководитель одного из отделов.

По ее словам, сотрудники предприятия в шоке от новостей из Екатеринбурга, где две женщины съели банку шпрот «За Родину» и с ботулизмом угодили в реанимацию. Подобного, утверждает она, не было за всю историю рыбколхоза, который уже 80 лет существует в городе Светлый, и за всю историю завода, который выпускает продукцию более 40 лет. «Очень ждем результаты исследования. Переживаем», — добавила сотрудница.

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На калининградском рыбзаводе «За Родину», чьей продукцией, предположительно, отравились мать и дочь из Екатеринбурга, прошли проверки Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Результаты пока не готовы. Представитель предприятия в разговоре с URA.RU предположил, что консервная банка, вызвавшая ботулизм у свердловчанок, могла быть подделана. «У нас прошли проверки, брали пробы, все согласно протоколу. Все это [вина завода] пока предположительно. Продавали [в Екатеринбурге консервы] с какого-то грузовичка, все это странно. Мы не признаем свою вину, предполагаем, что это фальсификат. Но давайте дождемся результатов исследования», — призвала собеседница, руководитель одного из отделов. По ее словам, сотрудники предприятия в шоке от новостей из Екатеринбурга, где две женщины съели банку шпрот «За Родину» и с ботулизмом угодили в реанимацию. Подобного, утверждает она, не было за всю историю рыбколхоза, который уже 80 лет существует в городе Светлый, и за всю историю завода, который выпускает продукцию более 40 лет. «Очень ждем результаты исследования. Переживаем», — добавила сотрудница.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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