Аэропорт в Саратове ввел ограничения из-за атаки ВСУ на Казань

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Аэропорт в Саратове временно закрыт
Аэропорт в Саратове временно закрыт Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

Аэропорт Гагарин в Саратове ввел временные ограничения и не принимает и не отправляет рейсы. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Временные ограничения введены также на работу саратовского аэропорта Гагарин <...> Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы» , — написал Артем Кореняко в telegram-канале. По его словам, это необходимо для безопасности полетов гражданских судов.

Ранее стало известно, что над всей республикой Татарстан ввели план «Ковер». Аэропорты временно не принимают рейсы. URA.RU ведет прямую трансляцию ЧП.

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Аэропорт Гагарин в Саратове ввел временные ограничения и не принимает и не отправляет рейсы. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко. «Временные ограничения введены также на работу саратовского аэропорта Гагарин <...> Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы» , — написал Артем Кореняко в telegram-канале. По его словам, это необходимо для безопасности полетов гражданских судов. Ранее стало известно, что над всей республикой Татарстан ввели план «Ковер». Аэропорты временно не принимают рейсы. URA.RU ведет прямую трансляцию ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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