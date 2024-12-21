Аэропорт в Саратове ввел ограничения из-за атаки ВСУ на Казань

Аэропорт Гагарин в Саратове ввел временные ограничения и не принимает и не отправляет рейсы. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
«Временные ограничения введены также на работу саратовского аэропорта Гагарин <...> Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы» , — написал Артем Кореняко в telegram-канале. По его словам, это необходимо для безопасности полетов гражданских судов.
Ранее стало известно, что над всей республикой Татарстан ввели план «Ковер». Аэропорты временно не принимают рейсы. URA.RU ведет прямую трансляцию ЧП.
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