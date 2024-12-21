Shot: небо над Татарстаном закрыли из-за прилетов БПЛА

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Авиаперелеты пока недоступны из-за налета дронов
Авиаперелеты пока недоступны из-за налета дронов Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

Над всей республикой Татарстан ввели план «Ковер». Аэропорты временно не принимают рейсы. Об этом сообщает telegram-канал Shot. 

 «План „Ковер“ введен над Татарстаном. Воздушное пространство над регионом закрыто», — пишет telegram-канал Shot. По данным канала, сейчас задерживаются 23 рейса. 

Ранее несколько беспилотников атаковали два ЖК. Идет эвакуация. URA.RU ведет прямую трансляцию ЧП

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Над всей республикой Татарстан ввели план «Ковер». Аэропорты временно не принимают рейсы. Об этом сообщает telegram-канал Shot.   «План „Ковер“ введен над Татарстаном. Воздушное пространство над регионом закрыто», — пишет telegram-канал Shot. По данным канала, сейчас задерживаются 23 рейса.  Ранее несколько беспилотников атаковали два ЖК. Идет эвакуация. URA.RU ведет прямую трансляцию ЧП. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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