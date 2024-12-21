Shot: небо над Татарстаном закрыли из-за прилетов БПЛА

Авиаперелеты пока недоступны из-за налета дронов
новость из сюжетаДроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года
Над всей республикой Татарстан ввели план «Ковер». Аэропорты временно не принимают рейсы. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«План „Ковер“ введен над Татарстаном. Воздушное пространство над регионом закрыто», — пишет telegram-канал Shot. По данным канала, сейчас задерживаются 23 рейса.
Ранее несколько беспилотников атаковали два ЖК. Идет эвакуация. URA.RU ведет прямую трансляцию ЧП.
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