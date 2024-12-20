В Кургане задержан опасный рецидивист с пистолетами и взрывателями от гранат

В Кургане силовики задержали 46-летнего рецидивиста, который был неоднократно судим по тяжким статьям, в том числе за бандитизм. По месту жительства у него обнаружили два взрывателя для ручных гранат и пистолеты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.
«Изъяты два взрывателя, пригодных для использования по прямому назначению — инициированию взрывов ручных гранат. Подозреваемый хранил их незаконно. Кроме того, оперативники обнаружили у него сигнальный и бесствольный пистолеты», — сообщили в пресс-службе УМВД.
В задержании опасного рецидивиста участвовали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделения СОБР. На злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Ему грозит до восьми лет колонии. Сейчас он заключен под стражу.
Ранее в Курганской области уже регистрировались случаи незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. Например, в селе Частоозерье и в Альменевском округе у местных жителей изымались патроны и компоненты для изготовления боеприпасов.
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