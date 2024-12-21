Увеличилось число погибших при теракте в Магдебурге

Bild: количество погибших после наезда автомобиля в Германии увеличилось до 4
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При наезде автомобиля на людей на рождественской ярмарке погибли четыре человека, в том числе и ребенок (архивное фото)
При наезде автомобиля на людей на рождественской ярмарке погибли четыре человека, в том числе и ребенок (архивное фото) Фото:

Число погибших из-за теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге (Германия) выросло до четырех человек. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«В процессе он убил четырех человек, в том числе одного младенца», — отмечает издание Bild. Также известно о 205 раненых, 41 из них серьезно пострадали. 

Ранее стало известно, что мужчина из Саудовской Аравии въехал на автомобиле в толпу посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Подозреваемый разыскивается на родине по нескольким обвинениям, в частности — в терроризме и торговле людьми.

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Число погибших из-за теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге (Германия) выросло до четырех человек. Об этом сообщают немецкие СМИ. «В процессе он убил четырех человек, в том числе одного младенца», — отмечает издание Bild. Также известно о 205 раненых, 41 из них серьезно пострадали.  Ранее стало известно, что мужчина из Саудовской Аравии въехал на автомобиле в толпу посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Подозреваемый разыскивается на родине по нескольким обвинениям, в частности — в терроризме и торговле людьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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