Увеличилось число погибших при теракте в Магдебурге

Число погибших из-за теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге (Германия) выросло до четырех человек. Об этом сообщают немецкие СМИ.
«В процессе он убил четырех человек, в том числе одного младенца», — отмечает издание Bild. Также известно о 205 раненых, 41 из них серьезно пострадали.
Ранее стало известно, что мужчина из Саудовской Аравии въехал на автомобиле в толпу посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Подозреваемый разыскивается на родине по нескольким обвинениям, в частности — в терроризме и торговле людьми.
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