Shot: подозреваемый в теракте в ФРГ разыскивался на родине за торговлю людьми

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Мужчина, въехавший в толпу людей в Германии, обвинял власть страны в исламизации ЕС
Мужчина, въехавший в толпу людей в Германии, обвинял власть страны в исламизации ЕС Фото:

Подозреваемый в теракте в Германии Талеб Аль Абдулмохсен разыскивается на родине, в Саудовской Аравии, по серьезным обвинениям, включая терроризм и торговлю людьми. В своем блоге он выражал ярко выраженные антиисламские взгляды и критиковал как власти родной страны, так и Германии.

«Я уверяю вас, что, если Германия захочет войны, мы ее получим. Если Германия захочет нас убить, мы убьем их, умрем или отправимся в тюрьму с гордостью», — написал Абдулмохсен у себя в соцсетях, информацию передает telegram-канал Shot.

По их данным, в 2006 году Талеб Аль Абдулмохсен прибыл в Германию для обучения на психиатра, тогда он и запросил политическое уюежище. ФРГ отклонила запрос Саудовской Аравии на экстрадицию гражданина Абдулмохсена, несмотря на серьезные обвинения, выдвинутые против него.

Ранее на Рождественской ярмарке в Магдебурге (Германия) автомобиль въехал в толпу людей. Согласно данным агентства DPA, водитель, совершивший наезд, — гражданин Саудовской Аравии, который работает врачом в одной из местных клиник. По информации, опубликованной таблоидом Bild, погибли не менее 11 человек, пострадали около 80. Среди пострадавших много тех, кто находится в критическом состоянии. Официальные власти подтвердили смерть двух человек, включая одного ребенка. Водитель задержан, передает «Ридус».

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Подозреваемый в теракте в Германии Талеб Аль Абдулмохсен разыскивается на родине, в Саудовской Аравии, по серьезным обвинениям, включая терроризм и торговлю людьми. В своем блоге он выражал ярко выраженные антиисламские взгляды и критиковал как власти родной страны, так и Германии. «Я уверяю вас, что, если Германия захочет войны, мы ее получим. Если Германия захочет нас убить, мы убьем их, умрем или отправимся в тюрьму с гордостью», — написал Абдулмохсен у себя в соцсетях, информацию передает telegram-канал Shot. По их данным, в 2006 году Талеб Аль Абдулмохсен прибыл в Германию для обучения на психиатра, тогда он и запросил политическое уюежище. ФРГ отклонила запрос Саудовской Аравии на экстрадицию гражданина Абдулмохсена, несмотря на серьезные обвинения, выдвинутые против него. Ранее на Рождественской ярмарке в Магдебурге (Германия) автомобиль въехал в толпу людей. Согласно данным агентства DPA, водитель, совершивший наезд, — гражданин Саудовской Аравии, который работает врачом в одной из местных клиник. По информации, опубликованной таблоидом Bild, погибли не менее 11 человек, пострадали около 80. Среди пострадавших много тех, кто находится в критическом состоянии. Официальные власти подтвердили смерть двух человек, включая одного ребенка. Водитель задержан, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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