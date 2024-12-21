Shot: подозреваемый в теракте в ФРГ разыскивался на родине за торговлю людьми

Подозреваемый в теракте в Германии Талеб Аль Абдулмохсен разыскивается на родине, в Саудовской Аравии, по серьезным обвинениям, включая терроризм и торговлю людьми. В своем блоге он выражал ярко выраженные антиисламские взгляды и критиковал как власти родной страны, так и Германии.
«Я уверяю вас, что, если Германия захочет войны, мы ее получим. Если Германия захочет нас убить, мы убьем их, умрем или отправимся в тюрьму с гордостью», — написал Абдулмохсен у себя в соцсетях, информацию передает telegram-канал Shot.
По их данным, в 2006 году Талеб Аль Абдулмохсен прибыл в Германию для обучения на психиатра, тогда он и запросил политическое уюежище. ФРГ отклонила запрос Саудовской Аравии на экстрадицию гражданина Абдулмохсена, несмотря на серьезные обвинения, выдвинутые против него.
Ранее на Рождественской ярмарке в Магдебурге (Германия) автомобиль въехал в толпу людей. Согласно данным агентства DPA, водитель, совершивший наезд, — гражданин Саудовской Аравии, который работает врачом в одной из местных клиник. По информации, опубликованной таблоидом Bild, погибли не менее 11 человек, пострадали около 80. Среди пострадавших много тех, кто находится в критическом состоянии. Официальные власти подтвердили смерть двух человек, включая одного ребенка. Водитель задержан, передает «Ридус».
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