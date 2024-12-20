Автомобиль въехал в толпу людей в Германии: что известно о погибших и пострадавших

Посольство РФ открыло горячую линию после теракта в Магдебурге

21 декабря 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

Власти ФРГ назвали ЧП в Магдебурге терактом Фото: Николай Бастриков © URA.RU На рождественской ярмарке в Магдебурге, который расположен в федеральной земле Саксония-Анхальт в Германии, произошел инцидент с наездом автомобиля на посетителей. По информации от агентства DPA, совершивший наезд мужчина является выходцем из Саудовской Аравии, он работал врачом в местной клинике. Посольство России выясняет, есть ли среди пострадавших в Магдебурге россияне, открыта горячая линия. Подробнее о ЧП — в материале URA.RU. Что известно о пострадавших и погибших Поступает неоднозначная информация о числе погибших и пострадавших. На данный момент официально подтверждено лишь одно смертельное происшествие, передает «Царьград». Изначально новостной портал t-online сообщил о 11 погибших и 60 раненых, однако позднее эта информация была удалена. В то же время, по данным газеты Bild, число погибших достигло не менее 11 человек, а пострадавших — до 80. Реакция властей Посольство России в Германии сообщило, что у немецкой полиции отсутствует информация о возможных российских жертвах в результате теракта. Происшествие квалифицировано как террористический акт властями Саксонии-Анхальт. Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя события в Магдебурге, отметил, что они вызывают тревожные мысли, и анонсировал свой визит в город на 21 декабря. Глава МИД Германии Анналена Бербок и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразили соболезнования близким погибших. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также выразил соболезнования и подчеркнул, что не все детали инцидента выяснены. МИД Польши прокомментировал, что праздничное время омрачено трагедией. Посольство России в Германии проводит проверку на предмет наличия граждан России среди тех, кто пострадал в результате наезда автомобиля на людей, собравшихся на рождественской ярмарке в Магдебурге. В связи с этим инцидентом была организована горячая линия для оказания экстренной консульской поддержки, пишет RT. Маск после теракта в Германии оскорбил Шольца После трагического события в Магдебурге американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что Олаф Шольц, канцлер Германии, должен уйти в отставку. Свои слова он разместил на платформе X, где прямо назвал Шольца «некомпетентным дураком». Комментарий Маска был реакцией на сообщение другого пользователя о том, как Шольц отреагировал на атаку на рождественском базаре. В своем выступлении канцлер выразил соболезнования жертвам и благодарность спасателям, признав, что подобные события вызывают у него ужас. Это не первый случай, когда Маск публично критикует Шольца. Ранее он уже обвинял канцлера в глупости, комментируя разрыв в коалиции, управляющей Германией, в ноябре, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На рождественской ярмарке в Магдебурге, который расположен в федеральной земле Саксония-Анхальт в Германии, произошел инцидент с наездом автомобиля на посетителей. По информации от агентства DPA, совершивший наезд мужчина является выходцем из Саудовской Аравии, он работал врачом в местной клинике. Посольство России выясняет, есть ли среди пострадавших в Магдебурге россияне, открыта горячая линия. Подробнее о ЧП — в материале URA.RU. Поступает неоднозначная информация о числе погибших и пострадавших. На данный момент официально подтверждено лишь одно смертельное происшествие, передает «Царьград». Изначально новостной портал t-online сообщил о 11 погибших и 60 раненых, однако позднее эта информация была удалена. В то же время, по данным газеты Bild, число погибших достигло не менее 11 человек, а пострадавших — до 80. Посольство России в Германии сообщило, что у немецкой полиции отсутствует информация о возможных российских жертвах в результате теракта. Происшествие квалифицировано как террористический акт властями Саксонии-Анхальт. Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя события в Магдебурге, отметил, что они вызывают тревожные мысли, и анонсировал свой визит в город на 21 декабря. Глава МИД Германии Анналена Бербок и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразили соболезнования близким погибших. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также выразил соболезнования и подчеркнул, что не все детали инцидента выяснены. МИД Польши прокомментировал, что праздничное время омрачено трагедией. Посольство России в Германии проводит проверку на предмет наличия граждан России среди тех, кто пострадал в результате наезда автомобиля на людей, собравшихся на рождественской ярмарке в Магдебурге. В связи с этим инцидентом была организована горячая линия для оказания экстренной консульской поддержки, пишет RT. После трагического события в Магдебурге американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что Олаф Шольц, канцлер Германии, должен уйти в отставку. Свои слова он разместил на платформе X, где прямо назвал Шольца «некомпетентным дураком». Комментарий Маска был реакцией на сообщение другого пользователя о том, как Шольц отреагировал на атаку на рождественском базаре. В своем выступлении канцлер выразил соболезнования жертвам и благодарность спасателям, признав, что подобные события вызывают у него ужас. Это не первый случай, когда Маск публично критикует Шольца. Ранее он уже обвинял канцлера в глупости, комментируя разрыв в коалиции, управляющей Германией, в ноябре, пишет телеканал 360.