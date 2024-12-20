Развлечения Знаменитости Авербух ищет способ извиниться за форс-мажор с катком в Екатеринбурге Илья Авербух намерен приехать на каток в Екатеринбурге с допмероприятием 21 декабря 2024 в 15:22 Размер текста - 17 + Авербух намерен приехать на Урал позже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Призер Олимпийских игр Илья Авербух, который не смог приехать в Екатеринбург на открытие катка на Площади 1905 года и свой мастер-класс, все же намерен приехать на Урал, но позже. Об этом на пресс-конференции заявила олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, которая будет выступать на открытии ледовой площадки. «Хотели бы извиниться за то, что Ильи [Авербух] сегодня нет, это независимые от него причины. Он проведет в Екатеринбурге дополнительное мероприятие», — сказала Тотьмянина. Авербух планировал приехать на открытие нового катка, но поездка сорвалась. Виной всему стала непогода в Омске, откуда не смог вылететь спортсмен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Призер Олимпийских игр Илья Авербух, который не смог приехать в Екатеринбург на открытие катка на Площади 1905 года и свой мастер-класс, все же намерен приехать на Урал, но позже. Об этом на пресс-конференции заявила олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, которая будет выступать на открытии ледовой площадки. «Хотели бы извиниться за то, что Ильи [Авербух] сегодня нет, это независимые от него причины. Он проведет в Екатеринбурге дополнительное мероприятие», — сказала Тотьмянина. Авербух планировал приехать на открытие нового катка, но поездка сорвалась. Виной всему стала непогода в Омске, откуда не смог вылететь спортсмен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям