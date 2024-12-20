20 декабря 2024

Авербух ищет способ извиниться за форс-мажор с катком в Екатеринбурге

Илья Авербух намерен приехать на каток в Екатеринбурге с допмероприятием
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум УТРО-2024: встреча участников с Ильей Авербухом. Екатеринбург
Авербух намерен приехать на Урал позже Фото:

Призер Олимпийских игр Илья Авербух, который не смог приехать в Екатеринбург на открытие катка на Площади 1905 года и свой мастер-класс, все же намерен приехать на Урал, но позже. Об этом на пресс-конференции заявила олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, которая будет выступать на открытии ледовой площадки.

«Хотели бы извиниться за то, что Ильи [Авербух] сегодня нет, это независимые от него причины. Он проведет в Екатеринбурге дополнительное мероприятие», — сказала Тотьмянина.

Авербух планировал приехать на открытие нового катка, но поездка сорвалась. Виной всему стала непогода в Омске, откуда не смог вылететь спортсмен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Призер Олимпийских игр Илья Авербух, который не смог приехать в Екатеринбург на открытие катка на Площади 1905 года и свой мастер-класс, все же намерен приехать на Урал, но позже. Об этом на пресс-конференции заявила олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, которая будет выступать на открытии ледовой площадки. «Хотели бы извиниться за то, что Ильи [Авербух] сегодня нет, это независимые от него причины. Он проведет в Екатеринбурге дополнительное мероприятие», — сказала Тотьмянина. Авербух планировал приехать на открытие нового катка, но поездка сорвалась. Виной всему стала непогода в Омске, откуда не смог вылететь спортсмен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...