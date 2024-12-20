Авербух ищет способ извиниться за форс-мажор с катком в Екатеринбурге

Призер Олимпийских игр Илья Авербух, который не смог приехать в Екатеринбург на открытие катка на Площади 1905 года и свой мастер-класс, все же намерен приехать на Урал, но позже. Об этом на пресс-конференции заявила олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, которая будет выступать на открытии ледовой площадки.
«Хотели бы извиниться за то, что Ильи [Авербух] сегодня нет, это независимые от него причины. Он проведет в Екатеринбурге дополнительное мероприятие», — сказала Тотьмянина.
Авербух планировал приехать на открытие нового катка, но поездка сорвалась. Виной всему стала непогода в Омске, откуда не смог вылететь спортсмен.
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