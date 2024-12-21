Российский флот пополнился кораблем с крылатыми ракетами

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ВМФ пополнился малым ракетным кораблем «Туча» (архивное фото)
ВМФ пополнился малым ракетным кораблем «Туча» (архивное фото) Фото:

Малый ракетный корабль «Туча» с крылатыми ракетами включен в состав Военно-морского флота России. Церемония включения прошла в Каспийские, передает Министерство обороны РФ. 

«МРК „Туча“ был официально зачислен в корабельный состав Черноморского флота по приказу главкома ВМФ», — передает «Интерфакс» сообщение ведомства. Корабль оснащен универсальным ракетным комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет типа «Калибр» и «Оникс». Их разработал концерны  ВКО «Алмаз-Антей» и АО «ВПК НПО Машиностроения».

Кроме ракет, на борту «Тучи» находится автоматическая артиллерийская пушка АК-176МА и переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла». Корабль был построен на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького и успешно прошел государственные ходовые испытания в Каспийском море.

«Туча» стал четвертым кораблем проекта 22800 «Каракурт», заложенным 26 февраля 2019 года и спущенным на воду 30 июня 2023 года. Проект разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» в Санкт-Петербурге и представляет собой многоцелевой ракетно-артиллерийский корабль морской зоны с высокими показателями мореходности и оснащенностью высокоточным ракетным оружием.

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Малый ракетный корабль «Туча» с крылатыми ракетами включен в состав Военно-морского флота России. Церемония включения прошла в Каспийские, передает Министерство обороны РФ.  «МРК „Туча“ был официально зачислен в корабельный состав Черноморского флота по приказу главкома ВМФ», — передает «Интерфакс» сообщение ведомства. Корабль оснащен универсальным ракетным комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет типа «Калибр» и «Оникс». Их разработал концерны  ВКО «Алмаз-Антей» и АО «ВПК НПО Машиностроения». Кроме ракет, на борту «Тучи» находится автоматическая артиллерийская пушка АК-176МА и переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла». Корабль был построен на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького и успешно прошел государственные ходовые испытания в Каспийском море. «Туча» стал четвертым кораблем проекта 22800 «Каракурт», заложенным 26 февраля 2019 года и спущенным на воду 30 июня 2023 года. Проект разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» в Санкт-Петербурге и представляет собой многоцелевой ракетно-артиллерийский корабль морской зоны с высокими показателями мореходности и оснащенностью высокоточным ракетным оружием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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