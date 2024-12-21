Секреты хранения икры: как сохранить вкус и полезные свойства

Красная икра — деликатес, который часто появляется на наших столах по особым случаям, а особенно часто на Новый год. Этот продукт не только вкусный, но и полезный благодаря уникальному составу. Однако все ценные свойства икры можно быстро потерять из-за неправильного хранения. Как сохранить вкус и пользу красной икры на максимально долгий срок, URA.RU рассказал врач-гастроэнтеролог, диетолог Тарас Ильясов.
Чем полезна красная икра
Красная икра — это очень богатый витаминами продукт, концентрат полезных веществ, необходимых нашему организму. » Прежде всего, в икре содержится легкоусвояемый белок, содержащий множество нужных аминокислот» — отмечает Тарас Ильясов.
Также икра богата омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые оказывают мощное противовоспалительное действие. Они защищают сердце и сосуды, улучшают работу мозга.
Не менее ценно наличие в икре жирорастворимых витаминов A, D, E, витаминов группы B, а также целого спектра минералов — йода, железа, фосфора, магния и других. Регулярное употребление красной икры помогает укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи, волос, ногтей, поддержать остроту зрения.
Однако получить максимум пользы от красной икры можно только в том случае, если продукт свежий и правильно хранится. При несоблюдении условий хранения икра быстро теряет свои уникальные свойства и даже может стать опасной из-за размножения болезнетворных бактерий.
На что обратить внимание при покупке икры
Чтобы красная икра дольше хранилась и сохраняла свои полезные свойства, нужно правильно ее выбирать. В первую очередь нужно смотреть на упаковку — она должна быть герметичной, без вмятин, подтеков, следов вздутия. Оптимальная тара для икры — стеклянные или жестяные банки, в пластике продукт хранится хуже.
Далее внимательно изучите этикетку. Там должны быть указаны вид рыбы, из которой получена икра, состав продукта, дата производства, срок годности и условия хранения. Свежая икра без консервантов хранится всего несколько месяцев, пастеризованная или с добавлением консервантов — до года.
Если есть возможность, оцените внешний вид икры через прозрачную банку. Икринки должны быть целыми, блестящими, без признаков помутнения и растекания. Наличие большого количества жидкости или «икряного молочка» на дне банки говорит о том, что продукт уже начал портиться.
Правила хранения икры в закрытой упаковке
Если вы купили икру про запас, нераспечатанную банку следует немедленно убрать в холодильник. «Идеальная температура хранения красной икры — от -4 до -6°С , — поясняет Тарас Ильясов. — В обычных бытовых холодильниках таких условий нет. Поэтому, если вы планируете хранить икру больше месяца, лучше сразу отправить банку в морозилку».
При температуре -18°С и ниже закрытая банка икры может храниться до года. Главное — оградить продукт от резких перепадов температуры, которые ускоряют порчу. «Поместите банку в самую дальнюю часть морозильной камеры и старайтесь лишний раз ее не доставать, пока не соберетесь ее употребить в пищу», — советует диетолог.
Как хранить открытую икру
После вскрытия упаковки икра начинает быстро портиться даже в холодильнике. «Срок хранения открытой банки икры при температуре от 0 до +4°С — не более 2-3 дней, — предупреждает Тарас Ильясов. — Причем икра из жестяной тары портится еще быстрее из-за контакта с металлом. Поэтому сразу после вскрытия переложите продукт в чистый стеклянный или керамический контейнер с плотно закрывающейся крышкой».
Диетолог советует для хранения открытой икры выделить самую холодную полку холодильника, поближе к задней стенке. Но даже в этом случае хранить продукт дольше 72 часов не рекомендуется. Лучше съесть его как можно быстрее, пока икра сохраняет свои вкусовые качества и полезные свойства.
Способы заморозки икры в домашних условиях
Если вы купили слишком много икры, то заморозка — лучший способ сохранить продукт. «Икра хорошо переносит замораживание, но важно соблюдать определенные правила», — отмечает Тарас Ильясов.
Во-первых, замораживать можно только свежий продукт. Магазинную икру рекомендуется отправить в морозилку не позднее 2-3 дней после вскрытия банки, икру домашнего посола — в течение суток после приготовления.
Во-вторых, для заморозки следует использовать чистые контейнеры из пищевого пластика или стекла с герметично закрывающимися крышками. «Переложите икру в контейнер, уплотните, чтобы не осталось воздуха, и плотно закройте, — советует диетолог. — Если планируете замораживать большой объем, лучше разделить его на несколько порций, которые будете размораживать по мере необходимости».
Оптимальная температура хранения замороженной икры — не выше -18°С . В таких условиях продукт сохранит свои свойства до 12 месяцев. Размораживать икру нужно медленно, переместив контейнер из морозилки в основное отделение холодильника за 10-12 часов до подачи на стол. Размороженную икру следует употребить в течение суток. Повторная заморозка недопустима — это окончательно испортит вкус и текстуру продукта.
Признаки испорченной икры
Даже при соблюдении всех правил хранения икра — скоропортящийся продукт, срок годности которого ограничен. Употреблять испорченную икру опасно для здоровья. О том, что продукт пора выбросить, говорят такие признаки:
- неприятный, резкий или кислый запах;
- горьковатый вкус (за исключением икры горбуши и нерки, которым горчинка свойственна изначально);
- тусклый цвет, помутнение, потемнение икринок;
- наличие плесени, слизи, осадка на дне банки;
- пенообразование, вздутие икринок.
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