Shot: в московском ТЦ задержали пенсионерку, взорвавшую петарду

В московском ТЦ «Форт» пенсионерка в отделении МФЦ взорвала петарду из-за того, что ее обманули украинские мошенники. Женщину задержали, в результате произошедшего никто не пострадал, сообщает telegram-канал Shot.
«Пенсионерка-поджигательница задержана в ТЦ „Форт“ в Отрадном», — передает telegram-канал. Отмечается, что она взорвала петарду в отделении МФЦ. Пенсионерка заявила, что на такой поступок ее сподвигли мошенники из Украины. После взрыва петарды никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что посетители ТЦ подумали о стрельбе в здании. В связи с этим началась срочная эвакуации, на место также выехали оперативки.
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