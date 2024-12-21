Shot: в московском ТЦ задержали пенсионерку, взорвавшую петарду

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Украинские мошенники сподвигли московскую пенсионерку взорвать петарду в ТЦ
Украинские мошенники сподвигли московскую пенсионерку взорвать петарду в ТЦ Фото:

В московском ТЦ «Форт» пенсионерка в отделении МФЦ взорвала петарду из-за того, что ее обманули украинские мошенники. Женщину задержали, в результате произошедшего никто не пострадал, сообщает telegram-канал Shot. 

«Пенсионерка-поджигательница задержана в ТЦ „Форт“ в Отрадном», — передает telegram-канал. Отмечается, что она взорвала петарду в отделении МФЦ. Пенсионерка заявила, что на такой поступок ее сподвигли мошенники из Украины. После взрыва петарды никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что посетители ТЦ подумали о стрельбе в здании. В связи с этим началась срочная эвакуации, на место также выехали оперативки. 

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В московском ТЦ «Форт» пенсионерка в отделении МФЦ взорвала петарду из-за того, что ее обманули украинские мошенники. Женщину задержали, в результате произошедшего никто не пострадал, сообщает telegram-канал Shot.  «Пенсионерка-поджигательница задержана в ТЦ „Форт“ в Отрадном», — передает telegram-канал. Отмечается, что она взорвала петарду в отделении МФЦ. Пенсионерка заявила, что на такой поступок ее сподвигли мошенники из Украины. После взрыва петарды никто не пострадал. Ранее сообщалось, что посетители ТЦ подумали о стрельбе в здании. В связи с этим началась срочная эвакуации, на место также выехали оперативки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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