Shot: в Подмосковье неизвестный запустил салют на «Почте России»

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Посетители «Почты России» покинули помещение в панике (архивное фото)
Посетители «Почты России» покинули помещение в панике (архивное фото) Фото:

В подмосковных Химках неизвестный запустил салют в отделении «Почты России». Это уже третий за день поджог в Подмосковье, сообщил telegram-канал Shot. 

«Третий поджог за день в Подмосковье. Только что неизвестный запустил салют в помещении „Почты России“ в Химках», — передает telegram-канал. Отмечается, что посетители в ужасе выбегали из отделения Почты. 

До этого фейерверки в общественных местах запускали в Отрадном и Королеве. Так, в первом случае была задержана пенсионерка, которую сподвигли на это украинские мошенники, во втором — 63-летний мужчина. 

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В подмосковных Химках неизвестный запустил салют в отделении «Почты России». Это уже третий за день поджог в Подмосковье, сообщил telegram-канал Shot.  «Третий поджог за день в Подмосковье. Только что неизвестный запустил салют в помещении „Почты России“ в Химках», — передает telegram-канал. Отмечается, что посетители в ужасе выбегали из отделения Почты.  До этого фейерверки в общественных местах запускали в Отрадном и Королеве. Так, в первом случае была задержана пенсионерка, которую сподвигли на это украинские мошенники, во втором — 63-летний мужчина. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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