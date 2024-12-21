Shot: в Подмосковье неизвестный запустил салют на «Почте России»

В подмосковных Химках неизвестный запустил салют в отделении «Почты России». Это уже третий за день поджог в Подмосковье, сообщил telegram-канал Shot.
«Третий поджог за день в Подмосковье. Только что неизвестный запустил салют в помещении „Почты России“ в Химках», — передает telegram-канал. Отмечается, что посетители в ужасе выбегали из отделения Почты.
До этого фейерверки в общественных местах запускали в Отрадном и Королеве. Так, в первом случае была задержана пенсионерка, которую сподвигли на это украинские мошенники, во втором — 63-летний мужчина.
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