Пермские власти анонсировали новинки зимнего туризма в 2024-2025 году

В этом году туристический сезон в Перми представлен рядом новинок. Пермякам и туристам доступны экскурсии по Перми и Пермскому краю для детей и взрослых, отдых в глэмпингах, термах и мастер-классы. Об этом рассказал и.о . министра по туризму Пермского края Сергей Хорошутин на выездном заседании правительства Пермского края.
«В подборке туров для семейного отдыха предложены 2-х часовая игровая программа „Северные сказки в Хохловке“, семейное путешествие на кольцевой электричке и новогодняя экскурсия в „Конфекторию“ — одно из новых мест Перми, которое посвящено развитию кондитерского дела в регионе. Туроператоры также подготовили театральные экскурсии в Кудымкар, Губаху и пермский Театр-Театр. С конца декабря и во все новогодние праздники можно посетить пермское предприятие по производству роботов „Промобот“», — сообщили на заседании.
Помимо этого запустят автобусный маршрут 300Т, который подготовил зимнюю новинку: программу «Зимний вечер в Перми». Гости прокатятся по историческим улицам города вместе с гидом, который расскажет, как отмечали зимние праздники в разные эпохи в Прикамье. Среди активных зимних туров поездки на снегоходах и теплых санях на Усьвенские столбы, в Каменный город и к другим памятникам природы.
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