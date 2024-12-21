Сотрудники МВД и ФСБ задержали в аэропорту Москвы экс-заместителя министра просвещения России. Он подозревается в крупном хищении на сумму в 54 млн рублей, которые были собраны с заключения контактов на стажировку для педагогов. Об этом сообщает МВД Медиа.
«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве и во взаимодействии с ФСБ России задержали в одном из столичных аэропортов бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации», — говорится в telegram-канале МВД Медиа. Отмечается, что министр находился в федеральном розыске.
Обновлено в 22:18. Задержанным оказался Денис Грибов, его уволили в этом году, пишет РИА Новости.
Согласно материалам следствия, подозреваемый вместе со своими соучастниками, в числе которых бывший проректор подведомственного института и руководители компании, специализирующейся на подготовке кадров, организовали преступную схему по хищению государственных средств. Эти деньги были выделены на развитие профобразования.
Группа злоумышленников обеспечила заключение контракта на проведение стажировок для педагогов в рамках федерального проекта. Однако заявленные мероприятия фактически не проводились, а в качестве подтверждения были предоставлены поддельные документы о выполнении работ. В результате из бюджета было незаконно изъято более 54 млн рублей, которые распределились между участниками сговора. По данному эпизоду ГСУ МВД России по Москве инициировало уголовное дело по признакам мошенничества.
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