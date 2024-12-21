В ЛНР погибли семь человек при аварии автобуса и автомобиля

Семь человек погибли в ДТП в Антрацитовском районе Луганской Народной Республики. Как сообщила старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская, столкнулись микроавтобус и автомобиль.
«На антраците следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли и пострадали граждане», — сообщила Марковская РИА Новости. Трагедия случилась вечером 21 декабря на трассе «Должанский — Киев».
Среди погибших оба водителя. Состояние других пассажиров устанавливается.
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