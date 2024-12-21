В ЛНР погибли семь человек при аварии автобуса и автомобиля

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Микроавтобус столкнулся с автомобилем (архивное фото)
Микроавтобус столкнулся с автомобилем (архивное фото) Фото:

Семь человек погибли в ДТП в Антрацитовском районе Луганской Народной Республики. Как сообщила старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская, столкнулись микроавтобус и автомобиль. 

«На антраците следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли и пострадали граждане», — сообщила Марковская РИА Новости. Трагедия случилась вечером 21 декабря на  трассе «Должанский — Киев».

Среди погибших оба водителя. Состояние других пассажиров устанавливается. 

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Семь человек погибли в ДТП в Антрацитовском районе Луганской Народной Республики. Как сообщила старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская, столкнулись микроавтобус и автомобиль.  «На антраците следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли и пострадали граждане», — сообщила Марковская РИА Новости. Трагедия случилась вечером 21 декабря на  трассе «Должанский — Киев». Среди погибших оба водителя. Состояние других пассажиров устанавливается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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