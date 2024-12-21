Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о смерти пермяка в больнице

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о смерти пациента в одной из больниц Чайковского (Пермский край). Поводом стало обращение матери умершего, которая не согласна с результатами проверки инцидента, передает пресс-служба ведомства.
«Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале СКР.
В октябре 2021 года мужчину доставили в больницу с острыми болями в животе, потерей сознания и головокружением. Хирург в ходе осмотра назначил пациенту экстренное вмешательство, но на следующий день житель Прикамья скончался.
Его мама заявляла — расследование уголовного дела затягивают, чтобы никого не наказывать. Виновные не определены до сих пор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!