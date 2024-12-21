21 декабря 2024
20 декабря 2024

Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о смерти пермяка в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Прикамья написала Александру Бастрыкину в аккаунт приемной СКР
Жительница Прикамья написала Александру Бастрыкину в аккаунт приемной СКР Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о смерти пациента в одной из больниц Чайковского (Пермский край). Поводом стало обращение матери умершего, которая не согласна с результатами проверки инцидента, передает пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале СКР.

В октябре 2021 года мужчину доставили в больницу с острыми болями в животе, потерей сознания и головокружением. Хирург в ходе осмотра назначил пациенту экстренное вмешательство, но на следующий день житель Прикамья скончался.

Его мама заявляла — расследование уголовного дела  затягивают, чтобы никого не наказывать. Виновные не определены до сих пор.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о смерти пациента в одной из больниц Чайковского (Пермский край). Поводом стало обращение матери умершего, которая не согласна с результатами проверки инцидента, передает пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале СКР. В октябре 2021 года мужчину доставили в больницу с острыми болями в животе, потерей сознания и головокружением. Хирург в ходе осмотра назначил пациенту экстренное вмешательство, но на следующий день житель Прикамья скончался. Его мама заявляла — расследование уголовного дела  затягивают, чтобы никого не наказывать. Виновные не определены до сих пор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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