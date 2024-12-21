21 декабря 2024

Чем запомнился 2024: URA.RU собрало главные события года в фотографиях

Ключевые моменты уходящего года в фотографиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин. Прямая линия "Итоги года 2024". Москва, путин владимир
В 2024 году Владимир Путин был переизбран на пост президента России Фото:

В уходящем 2024 году произошло множество событий в России и мире, которые кардинально изменили жизнь многих жителей. Происходили катастрофы, громкие отставки и протесты, появлялись новые пласты культуры и технические достижения. URA.RU в фотогалерее рассказывает, чем запомнился этот необычный год.

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В уходящем 2024 году произошло множество событий в России и мире, которые кардинально изменили жизнь многих жителей. Происходили катастрофы, громкие отставки и протесты, появлялись новые пласты культуры и технические достижения. URA.RU в фотогалерее рассказывает, чем запомнился этот необычный год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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