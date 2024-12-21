Чем запомнился 2024: URA.RU собрало главные события года в фотографиях

В 2024 году Владимир Путин был переизбран на пост президента России
В уходящем 2024 году произошло множество событий в России и мире, которые кардинально изменили жизнь многих жителей. Происходили катастрофы, громкие отставки и протесты, появлялись новые пласты культуры и технические достижения. URA.RU в фотогалерее рассказывает, чем запомнился этот необычный год.
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