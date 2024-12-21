21 декабря 2024

Два поезда столкнулись в Забайкальском крае, 42 вагона сошло с рельсов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение на перегоне Бушулей-Жирекен остановлено из-за столкновения двух грузовых поездов (архивное фото)
Движение на перегоне Бушулей-Жирекен остановлено из-за столкновения двух грузовых поездов (архивное фото) Фото:

На перегоне Бушулей-Жирекен (Забайкальская железная дорога) столкнулись два грузовых поезда. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, 22 декабря 2024 года, около 07:30 (местное время), на 6623 км Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей — Жирекен) столкнулось 2 состава грузовых поездов», — написали в telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. У первого поезда с рельсов сошло 35 вагонов, у другого — семь. Они были гружены углем. 

Пострадавших нет, отметили в прокуратуре. Угрозы экологии также нет. Движение приостановлено в обоих направлениях, на место выехали прокурор, следственно-оперативная группа и восстановительный поезд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На перегоне Бушулей-Жирекен (Забайкальская железная дорога) столкнулись два грузовых поезда. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. «По предварительным данным, 22 декабря 2024 года, около 07:30 (местное время), на 6623 км Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей — Жирекен) столкнулось 2 состава грузовых поездов», — написали в telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. У первого поезда с рельсов сошло 35 вагонов, у другого — семь. Они были гружены углем.  Пострадавших нет, отметили в прокуратуре. Угрозы экологии также нет. Движение приостановлено в обоих направлениях, на место выехали прокурор, следственно-оперативная группа и восстановительный поезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...