Два поезда столкнулись в Забайкальском крае, 42 вагона сошло с рельсов

На перегоне Бушулей-Жирекен (Забайкальская железная дорога) столкнулись два грузовых поезда. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«По предварительным данным, 22 декабря 2024 года, около 07:30 (местное время), на 6623 км Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей — Жирекен) столкнулось 2 состава грузовых поездов», — написали в telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. У первого поезда с рельсов сошло 35 вагонов, у другого — семь. Они были гружены углем.
Пострадавших нет, отметили в прокуратуре. Угрозы экологии также нет. Движение приостановлено в обоих направлениях, на место выехали прокурор, следственно-оперативная группа и восстановительный поезд.
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