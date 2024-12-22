Врач объяснила, как справиться с сонным параличом

Чтобы минимизировать вероятность возникновения сонного паралича, нужно соблюдать режим дня и уделять достаточное внимание качеству сна. Об этом сообщил врач-сомнолог Роман Бузунов.
«Необходимо соблюдать режим, чтобы было достаточное количество сна. Всякие пагубные вещества также могут способствовать появлению сонного паралича», — заявил Бузунов в интервью «радио Sputnik». Он также добавил, что дневной сон может привести к сдвигам в циклах сна и бодрствования, что может провоцировать сонный паралич.
Сомнолог добавил, что сонный паралич может возникать у 10?15% людей и чаще всего это связано с недосыпом или сбивкой часовых поясов из-за перелетов или сменного графика работы. Роман Бузунов подчеркивает, что это явление абсолютно безопасно и не должно вызывать беспокойства, так как это нормальный физиологический процесс в организме.
Кроме того, нервозность и стресс, а также употребление пагубных веществ, могут способствовать возникновению этого состояния. Также следует избегать употребления кофе по вечерам, так как это может привести к бессоннице и недостатку ночного отдыха. Сонный паралич может возникнуть в различных ситуациях: когда человек не выспался, столкнулся со сменой часовых поясов, работает по сменному графику или переживает долгие перелеты, которые также нарушают обычные ритмы организма.
Сомнолог также акцентирует внимание на том, что важно разъяснять людям суть этого явления. «Это просто физиологический процесс в организме, который может слегка нарушаться по ряду причин, но он абсолютно безопасен», — резюмирует врач.
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