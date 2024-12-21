На взлетной полосе пермского аэропорта самолет сбил лисицу

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» насмерть сбил лисицу на взлетно-посадочной полосе. Инцидент с диким животным произошел в пятницу, 20 декабря, в 17:15 по московскому времени в аэропорту Перми «Большое Савино». Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«После посадки, на пробеге, экипаж воздушного судна доложил о столкновении с животным на полосе. Предположительно, это была лисица. После осмотра полосы обнаружена туша лисы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что посадка лайнера прошла благополучно, самолет зарулил на стоянку. Инцидент произошел с самолетом рейса AFL1768 Москва (Шереметьево) — Пермь (Большое Савино).
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