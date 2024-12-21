21 декабря 2024

На взлетной полосе пермского аэропорта самолет сбил лисицу

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот» насмерть сбил лисицу на ВПП (архивное фото)
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» насмерть сбил лисицу на ВПП (архивное фото) Фото:

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» насмерть сбил лисицу на взлетно-посадочной полосе. Инцидент с диким животным произошел в пятницу, 20 декабря, в 17:15 по московскому времени в аэропорту Перми «Большое Савино». Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«После посадки, на пробеге, экипаж воздушного судна доложил о столкновении с животным на полосе. Предположительно, это была лисица. После осмотра полосы обнаружена туша лисы», — говорится в сообщении.

Уточняется,  что посадка лайнера прошла благополучно, самолет зарулил на стоянку. Инцидент произошел с самолетом рейса AFL1768 Москва (Шереметьево) — Пермь (Большое Савино).

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот» насмерть сбил лисицу на взлетно-посадочной полосе. Инцидент с диким животным произошел в пятницу, 20 декабря, в 17:15 по московскому времени в аэропорту Перми «Большое Савино». Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «После посадки, на пробеге, экипаж воздушного судна доложил о столкновении с животным на полосе. Предположительно, это была лисица. После осмотра полосы обнаружена туша лисы», — говорится в сообщении. Уточняется,  что посадка лайнера прошла благополучно, самолет зарулил на стоянку. Инцидент произошел с самолетом рейса AFL1768 Москва (Шереметьево) — Пермь (Большое Савино).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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