Почему потерпел крушение самолет на Камчатке, который искали три дня

Обледенение стало основной причиной крушения самолета Ан-2 на Камчатке, которое произошло в районе горы Тундровой. Сложные погодные условия спровоцировали быструю потерю высоты, что привело к аварии.
«Воздушное судно начало быстро терять высоту из-за обледенения. Командир самолета Андрей Гордеев начал отводить воздушное судно от горной местности и примерно на десяти метрах потянул штурвал на себя для того, чтобы плавнее приземлиться», — сообщает telegram-канал Shot. После этого самолет проскользил около 30 метров по снегу и перевернулся.
В течение трех дней, пока шли поиски, выжившие оставались в фюзеляже самолета из-за экстремальных погодных условий. Чтобы согреться, они выкопали яму под крылом и сжигали топливо. Провизии оказалось минимальное количество, еда на борту закончилась как раз к моменту прибытия спасателей МЧС.
19 декабря на Камчатке с радаров пропал самолет Ан-2, который выполнял рейс по маршруту Мильково — Оссора. По информации МЧС, воздушное судно использовалось для коммерческих грузоперевозок. Экипаж данного самолета, потерпевшего крушение в регионе, вынужден был ожидать прибытия спасательной команды, проведя ночь в яме, пропитанной бензином, и питаясь один раз в день. Следком возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-2, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.