Почему потерпел крушение самолет на Камчатке, который искали три дня

Shot: обледенение стало причиной крушения самолета на Камчатке
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Самолет Ан-2 потерял высоту из-за обледенения
Самолет Ан-2 потерял высоту из-за обледенения Фото:

Обледенение стало основной причиной крушения самолета Ан-2 на Камчатке, которое произошло в районе горы Тундровой. Сложные погодные условия спровоцировали быструю потерю высоты, что привело к аварии.

«Воздушное судно начало быстро терять высоту из-за обледенения. Командир самолета Андрей Гордеев начал отводить воздушное судно от горной местности и примерно на десяти метрах потянул штурвал на себя для того, чтобы плавнее приземлиться», — сообщает telegram-канал Shot. После этого самолет проскользил около 30 метров по снегу и перевернулся.

В течение трех дней, пока шли поиски, выжившие оставались в фюзеляже самолета из-за экстремальных погодных условий. Чтобы согреться, они выкопали яму под крылом и сжигали топливо. Провизии оказалось минимальное количество, еда на борту закончилась как раз к моменту прибытия спасателей МЧС.

19 декабря на Камчатке с радаров пропал самолет Ан-2, который выполнял рейс по маршруту Мильково — Оссора. По информации МЧС, воздушное судно использовалось для коммерческих грузоперевозок. Экипаж данного самолета, потерпевшего крушение в регионе, вынужден был ожидать прибытия спасательной команды, проведя ночь в яме, пропитанной бензином, и питаясь один раз в день. Следком возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-2, передает «Ридус». 

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Обледенение стало основной причиной крушения самолета Ан-2 на Камчатке, которое произошло в районе горы Тундровой. Сложные погодные условия спровоцировали быструю потерю высоты, что привело к аварии. «Воздушное судно начало быстро терять высоту из-за обледенения. Командир самолета Андрей Гордеев начал отводить воздушное судно от горной местности и примерно на десяти метрах потянул штурвал на себя для того, чтобы плавнее приземлиться», — сообщает telegram-канал Shot. После этого самолет проскользил около 30 метров по снегу и перевернулся. В течение трех дней, пока шли поиски, выжившие оставались в фюзеляже самолета из-за экстремальных погодных условий. Чтобы согреться, они выкопали яму под крылом и сжигали топливо. Провизии оказалось минимальное количество, еда на борту закончилась как раз к моменту прибытия спасателей МЧС. 19 декабря на Камчатке с радаров пропал самолет Ан-2, который выполнял рейс по маршруту Мильково — Оссора. По информации МЧС, воздушное судно использовалось для коммерческих грузоперевозок. Экипаж данного самолета, потерпевшего крушение в регионе, вынужден был ожидать прибытия спасательной команды, проведя ночь в яме, пропитанной бензином, и питаясь один раз в день. Следком возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-2, передает «Ридус». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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