Члены экипажа спасенного вертолета рассказали, как им удалось выжить

Экипаж самолета Ан-2, упавшего на Камчатке, дождались спасательной группы, ночуя в пропитанной бензином яме и питаясь один раз в день. Об этом рассказали трое мужчин из экипажа.
«Яму выкопали, чтобы в там ночевать <...> Яма под крылом оказалась, бензином пропиталась <...> Ну так-то там тепло мы сделали все», — сообщили мужчины в беседе с «Известиями». По их словам, они разводили костер внутри самолета, поскольку снаружи дул сильный ветер. У них также было немного продуктов и ели они раз в день.
О пропаже самолета сообщили 19 декабря. Он летел из села Мильково в поселок Оссору с коммерческим грузом. Через несколько часов спасатели прекратили поиски с воздуха из-за плохой погоды.
Спустя три дня самолет был найден, членов экипажа эвакуировали. Все они остались живы.
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