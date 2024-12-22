Члены экипажа спасенного вертолета рассказали, как им удалось выжить

Экипаж упавшего на Камчатке Ан-2 до спасения ночевал в яме, пропитанной бензином
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Экипаж самолета Ан-2 выжил, разводя костер в самолете и ночуя в пропитанной бензином яме
Экипаж самолета Ан-2 выжил, разводя костер в самолете и ночуя в пропитанной бензином яме Фото:

Экипаж самолета Ан-2, упавшего на Камчатке, дождались спасательной группы, ночуя в пропитанной бензином яме и питаясь один раз в день. Об этом рассказали трое мужчин из экипажа.

«Яму выкопали, чтобы в там ночевать <...> Яма под крылом оказалась, бензином пропиталась <...> Ну так-то там тепло мы сделали все», — сообщили мужчины в беседе с «Известиями». По их словам, они разводили костер внутри самолета, поскольку снаружи дул сильный ветер. У них также было немного продуктов и ели они раз в день.

О пропаже самолета сообщили 19 декабря. Он летел из села Мильково в поселок Оссору с коммерческим грузом. Через несколько часов спасатели прекратили поиски с воздуха из-за плохой погоды. 

Спустя три дня самолет был найден, членов экипажа эвакуировали. Все они остались живы.

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Экипаж самолета Ан-2, упавшего на Камчатке, дождались спасательной группы, ночуя в пропитанной бензином яме и питаясь один раз в день. Об этом рассказали трое мужчин из экипажа. «Яму выкопали, чтобы в там ночевать <...> Яма под крылом оказалась, бензином пропиталась <...> Ну так-то там тепло мы сделали все», — сообщили мужчины в беседе с «Известиями». По их словам, они разводили костер внутри самолета, поскольку снаружи дул сильный ветер. У них также было немного продуктов и ели они раз в день. О пропаже самолета сообщили 19 декабря. Он летел из села Мильково в поселок Оссору с коммерческим грузом. Через несколько часов спасатели прекратили поиски с воздуха из-за плохой погоды.  Спустя три дня самолет был найден, членов экипажа эвакуировали. Все они остались живы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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