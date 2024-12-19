Самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке

На Камчатке с радаров пропал самолет Ан-2, следовавший маршрутом Мильково —Оссора. Воздушное судно осуществляло коммерческую перевозку груза. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
«Самолет Ан-2 пропал на Камчатке», — написал Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «Вконтакте». Отмечается, что воздушное судно двигалось по маршруту Мильково — Оссора, осуществляя коммерческую перевозку груза.
По предварительным данным, во время полета сработал аварийный датчик и связь с Ан-2 прервалась. На борту находились три члена экипажа, пассажиров не было. Поисково-спасательная операция уже начата.
Обновлено в 8:35:
Спасателями получен сигнал об аварийной посадке, посланный пропавшим Ан-2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
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