Самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке

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На Камчатке пропал АН-2
На Камчатке пропал АН-2 Фото:

На Камчатке с радаров пропал самолет Ан-2, следовавший маршрутом Мильково —Оссора. Воздушное судно осуществляло коммерческую перевозку груза. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев. 

«Самолет Ан-2 пропал на Камчатке», — написал Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «Вконтакте». Отмечается, что воздушное судно двигалось по маршруту Мильково — Оссора, осуществляя коммерческую перевозку груза. 

По предварительным данным, во время полета сработал аварийный датчик и связь с Ан-2 прервалась. На борту находились три члена экипажа, пассажиров не было. Поисково-спасательная операция уже начата.

Обновлено в 8:35

Спасателями получен сигнал об аварийной посадке, посланный пропавшим Ан-2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

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На Камчатке с радаров пропал самолет Ан-2, следовавший маршрутом Мильково —Оссора. Воздушное судно осуществляло коммерческую перевозку груза. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.  «Самолет Ан-2 пропал на Камчатке», — написал Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «Вконтакте». Отмечается, что воздушное судно двигалось по маршруту Мильково — Оссора, осуществляя коммерческую перевозку груза.  По предварительным данным, во время полета сработал аварийный датчик и связь с Ан-2 прервалась. На борту находились три члена экипажа, пассажиров не было. Поисково-спасательная операция уже начата. Обновлено в 8:35:  Спасателями получен сигнал об аварийной посадке, посланный пропавшим Ан-2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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