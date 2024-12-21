Пермская пенсионерка отсудила десятки тысяч рублей за наезд

Жительница Перми получила травмы, когда на парковке ее сбил автомобиль. Госавтоинспекция прекратила производству по делу на основании отсутствия состава административного правонарушения. Пострадавшая в суде взыскала компенсацию морального вреда вследствие ДТП.
«В начале марта 2024 года 60-летняя женщина шла от СК „Олимпия“ к своей машине по парковке ТРК „Столица“. На нее наехал автомобиль, который поворачивал. За рублем машины находилась женщина. Она показала помощь пострадавшей и вызвала скорую», — рассказали в Индустриальном районном суде города Перми.
Уточняется, что в результате ДТП пенсионерка получила ушибы мягких тканей ноги, локтевого и коленного суставов, а также голени. По мнению эксперта, эти травмы расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека. Инспектор ДПС прекратил дело об административном правонарушении в связи отсутствием его состава.
Суд удовлетворил требования истца, указав, что водитель нарушила правила дорожного движения, не убедившись в безопасности маневра при повороте и не проверив наличие пешеходов и других машин. В результате она совершила наезд на пешехода. Истцу присуждена компенсация морального вреда в размере 80 тыс рублей. Решение суда в законную силу не вступило.
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