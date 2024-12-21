21 декабря 2024

Пермская пенсионерка отсудила десятки тысяч рублей за наезд

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Пенсионерка попала под колеса автомобиля на парковке (архивное фото)
Пенсионерка попала под колеса автомобиля на парковке (архивное фото) Фото:

Жительница Перми получила травмы, когда на парковке ее сбил автомобиль. Госавтоинспекция прекратила производству по делу на основании отсутствия состава административного правонарушения. Пострадавшая в суде взыскала компенсацию морального вреда вследствие ДТП.

«В начале марта 2024 года 60-летняя женщина шла от СК „Олимпия“ к своей машине по парковке ТРК „Столица“. На нее наехал автомобиль, который поворачивал. За рублем машины находилась женщина. Она показала помощь пострадавшей и вызвала скорую», — рассказали в Индустриальном районном суде города Перми.

Уточняется, что в результате ДТП пенсионерка получила ушибы мягких тканей ноги, локтевого и коленного суставов, а также голени. По мнению эксперта, эти травмы расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека. Инспектор ДПС прекратил дело об административном правонарушении в связи отсутствием его состава.

Суд удовлетворил требования истца, указав, что водитель нарушила правила дорожного движения, не убедившись в безопасности маневра при повороте и не проверив наличие пешеходов и других машин. В результате она совершила наезд на пешехода. Истцу присуждена компенсация морального вреда в размере 80 тыс рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

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Жительница Перми получила травмы, когда на парковке ее сбил автомобиль. Госавтоинспекция прекратила производству по делу на основании отсутствия состава административного правонарушения. Пострадавшая в суде взыскала компенсацию морального вреда вследствие ДТП. «В начале марта 2024 года 60-летняя женщина шла от СК „Олимпия“ к своей машине по парковке ТРК „Столица“. На нее наехал автомобиль, который поворачивал. За рублем машины находилась женщина. Она показала помощь пострадавшей и вызвала скорую», — рассказали в Индустриальном районном суде города Перми. Уточняется, что в результате ДТП пенсионерка получила ушибы мягких тканей ноги, локтевого и коленного суставов, а также голени. По мнению эксперта, эти травмы расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека. Инспектор ДПС прекратил дело об административном правонарушении в связи отсутствием его состава. Суд удовлетворил требования истца, указав, что водитель нарушила правила дорожного движения, не убедившись в безопасности маневра при повороте и не проверив наличие пешеходов и других машин. В результате она совершила наезд на пешехода. Истцу присуждена компенсация морального вреда в размере 80 тыс рублей. Решение суда в законную силу не вступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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