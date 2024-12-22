RS: Трамп предложит Путину Арктическое сотрудничество для мира на Украине

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Избранный президент США Дональд Трамп может помочь галве РФ Владимиру Путину реализовать потенциал Северного морского пути
Избранный президент США Дональд Трамп может помочь галве РФ Владимиру Путину реализовать потенциал Северного морского пути Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может содействовать разрешению конфликта на Украине, если пойдет на сотрудничество с Россией через Северный морской путь в Арктике. Об этом сообщили американские СМИ.

«Трамп может использовать Арктику для прекращения конфликта на Украине», — написали Responsible Statecraft. По их данным, спуск на воду российского атомного ледокола «Чукотка», крупнейшего в мире на сегодняшний день, демонстрирует внимание РФ к данному направлению. Также им интересуется и Китай. К Северному морскому пути подходят крупнейшие реки Сибири, такие как Енисей, Лена и Обь. А новая администрация США, как следует из публикации американского издания, может помочь России реализовать торговые пути и инфраструктуру в Арктике, а также снять санкции с данного морского пути и стимулировать инвестиции Запада в это направление.

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Избранный президент США Дональд Трамп может содействовать разрешению конфликта на Украине, если пойдет на сотрудничество с Россией через Северный морской путь в Арктике. Об этом сообщили американские СМИ. «Трамп может использовать Арктику для прекращения конфликта на Украине», — написали Responsible Statecraft. По их данным, спуск на воду российского атомного ледокола «Чукотка», крупнейшего в мире на сегодняшний день, демонстрирует внимание РФ к данному направлению. Также им интересуется и Китай. К Северному морскому пути подходят крупнейшие реки Сибири, такие как Енисей, Лена и Обь. А новая администрация США, как следует из публикации американского издания, может помочь России реализовать торговые пути и инфраструктуру в Арктике, а также снять санкции с данного морского пути и стимулировать инвестиции Запада в это направление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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