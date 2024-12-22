RS: Трамп предложит Путину Арктическое сотрудничество для мира на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может содействовать разрешению конфликта на Украине, если пойдет на сотрудничество с Россией через Северный морской путь в Арктике. Об этом сообщили американские СМИ.
«Трамп может использовать Арктику для прекращения конфликта на Украине», — написали Responsible Statecraft. По их данным, спуск на воду российского атомного ледокола «Чукотка», крупнейшего в мире на сегодняшний день, демонстрирует внимание РФ к данному направлению. Также им интересуется и Китай. К Северному морскому пути подходят крупнейшие реки Сибири, такие как Енисей, Лена и Обь. А новая администрация США, как следует из публикации американского издания, может помочь России реализовать торговые пути и инфраструктуру в Арктике, а также снять санкции с данного морского пути и стимулировать инвестиции Запада в это направление.
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