Собчак: фонд Ройзмана* проверяет ФСБ

В фонде имени экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан Минюстом РФ иноагентом) проводит проверку ФСБ. Об этом в своем telegram-канале сообщила Ксения Собчак.
«Благотворительный фонд Евгения Ройзмана может закрыться. ФСБ ищет там финансовые махинации. Силовики проверяют движения средств фонда за последние несколько лет. На допросы вызывают директоров и бухгалтеров фонда», — рассказала Собчак, ссылаясь на собственный источник в окружении Ройзмана.
При этом собеседник URA.RU в силовой среде дал понять, что региональное УФСБ непосредственно в проверке не участвует. Вечером 20 декабря агентство сообщило, что фонд Ройзмана проверяет полиция — на основании заявлений от некоторых подопечных организации. Им якобы отказывают в оплате курсов реабилитации, на которые ранее были собраны деньги.
Директор фонда Светлана Косолапова подтвердила, что проверки идут уже несколько месяцев, но о закрытии фонда речи не идет. «Нам 13 сентября пришло уведомление от Минюста о том, что они проводят внеплановую проверку. Мы все предоставили, буквально спали на работе, потому что объем был большой. Они затребовали все документы за последние три года», — передает слова Косолаповой Е1.RU. Она также заявила, что ее вызывали в полицейский отдел по борьбе с экономическими преступлениями.
Его интересовали сборы денег на препарат «Золгенсма» для двух подопечных фонда. Когда средства уже поступили на счета фонда, купить лекарство стало невозможным (изменилась схема его предоставления в России). И полицию, как утверждает Косолапова, интересовало, куда делись эти собранные деньги. «Реквизитов тех, кто участвовал в сборе, у нас нет, то есть вернуть мы их не можем», — объяснила менеджер. Прямо сейчас руководство фонда ищет возможности обжаловать акт по итогам проверки.
Сам Ройзман на звонок URA.RU не ответил. Он сейчас максимально не публичен. Такую стратегию поведения он выбрал после уголовного дела по статье о дискредитации российской армии. В мае 2023-го Ройзман чудом избежал реального срока и отделался штрафом в 260 тысяч рублей.
*Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов
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