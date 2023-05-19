Ройзман* остался доволен наказанием за дискредитацию армии РФ

Ройзман остался доволен вынесенным решением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом в России) признался, что вынесенный ему приговор считает наравне с оправдательным. Об этом политик заявил в зале суда, передает корреспондент URA.RU

«Это стало неожиданно. Я считаю, что это оправдательный приговор», — заявил Ройзман.

Также он поблагодарил адвокатов и всех, кто его поддерживал. «Моя цель — не наговорить себе на новый срок и остаться на своей позиции», — признался экс-мэр. Обжаловать свой приговор политик не намерен.

Сегодня, 19 мая, суд постановил назначить Ройзману наказание в виде штрафа в размере 260 тысяч рублей. Экс-мэр фигурантом уголовного дела после запуска стрима, на котором он высказывался об армии и политиках России. Политика задержали 24 августа и провели обыски в его квартире, Фонде и музее Невьянской иконы. Финальное заседание про Ройзману прошло 18 мая, куда приехал главный редактор «Новой газеты» (Верховный суд аннулировал регистрацию издания) и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, а певица Алла Пугачева стала одной из тех людей, кто написал положительную характеристику в отношении экс-мэра.

*Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов