В челябинском доме нашли труп пенсионерки со следами пыток рядом с мертвым мужем

В Пластовском районе Челябинской области после пожара в частном доме нашли два трупа супругов-пенсионеров. По информации источника URA.RU, на теле пожилой женщины обнаружены многочисленные раны, нанесенные острым предметом.
«Тело 73-летней бабушки с ранами на груди нашли после тушения пожара. Обгоревшее тело ее 75-летнего мужа и хозяина дома находилось рядом в комнате. Дом однозначно кто-то поджег», — сообщил URA.RU источник.
По словам собеседника, сейчас криминалисты отрабатывают все версии. Им предстоит ответить на вопросы, произошла ли трагедия из-за бытовых ссор пожилых супругов, или на семью было совершено нападение неизвестных криминальных лиц.
За комментариями URA.RU обратилось в СУ СК России по Челябинской области. Ответ ожидается.
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