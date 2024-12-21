В челябинском доме нашли труп пенсионерки со следами пыток рядом с мертвым мужем

22 декабря 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Причину трагедии предстоит выяснить криминалистам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пластовском районе Челябинской области после пожара в частном доме нашли два трупа супругов-пенсионеров. По информации источника URA.RU, на теле пожилой женщины обнаружены многочисленные раны, нанесенные острым предметом. «Тело 73-летней бабушки с ранами на груди нашли после тушения пожара. Обгоревшее тело ее 75-летнего мужа и хозяина дома находилось рядом в комнате. Дом однозначно кто-то поджег», — сообщил URA.RU источник. По словам собеседника, сейчас криминалисты отрабатывают все версии. Им предстоит ответить на вопросы, произошла ли трагедия из-за бытовых ссор пожилых супругов, или на семью было совершено нападение неизвестных криминальных лиц. За комментариями URA.RU обратилось в СУ СК России по Челябинской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пластовском районе Челябинской области после пожара в частном доме нашли два трупа супругов-пенсионеров. По информации источника URA.RU, на теле пожилой женщины обнаружены многочисленные раны, нанесенные острым предметом. «Тело 73-летней бабушки с ранами на груди нашли после тушения пожара. Обгоревшее тело ее 75-летнего мужа и хозяина дома находилось рядом в комнате. Дом однозначно кто-то поджег», — сообщил URA.RU источник. По словам собеседника, сейчас криминалисты отрабатывают все версии. Им предстоит ответить на вопросы, произошла ли трагедия из-за бытовых ссор пожилых супругов, или на семью было совершено нападение неизвестных криминальных лиц. За комментариями URA.RU обратилось в СУ СК России по Челябинской области. Ответ ожидается.