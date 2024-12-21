21 декабря 2024

В челябинском доме нашли труп пенсионерки со следами пыток рядом с мертвым мужем

© Служба новостей «URA.RU»
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Место преступления. Челябинск, криминалист, воровство, место преступления, кража со взломом, эксперт
Причину трагедии предстоит выяснить криминалистам Фото:

В Пластовском районе Челябинской области после пожара в частном доме нашли два трупа супругов-пенсионеров. По информации источника URA.RU, на теле пожилой женщины обнаружены многочисленные раны, нанесенные острым предметом.

«Тело 73-летней бабушки с ранами на груди нашли после тушения пожара. Обгоревшее тело ее 75-летнего мужа и хозяина дома находилось рядом в комнате. Дом однозначно кто-то поджег», — сообщил URA.RU источник.

По словам собеседника, сейчас криминалисты отрабатывают все версии. Им предстоит ответить на вопросы, произошла ли трагедия из-за бытовых ссор пожилых супругов, или на семью было совершено нападение неизвестных криминальных лиц.

За комментариями URA.RU обратилось в СУ СК России по Челябинской области. Ответ ожидается.

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В Пластовском районе Челябинской области после пожара в частном доме нашли два трупа супругов-пенсионеров. По информации источника URA.RU, на теле пожилой женщины обнаружены многочисленные раны, нанесенные острым предметом. «Тело 73-летней бабушки с ранами на груди нашли после тушения пожара. Обгоревшее тело ее 75-летнего мужа и хозяина дома находилось рядом в комнате. Дом однозначно кто-то поджег», — сообщил URA.RU источник. По словам собеседника, сейчас криминалисты отрабатывают все версии. Им предстоит ответить на вопросы, произошла ли трагедия из-за бытовых ссор пожилых супругов, или на семью было совершено нападение неизвестных криминальных лиц. За комментариями URA.RU обратилось в СУ СК России по Челябинской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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