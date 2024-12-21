На участке шоссе Тюнина в Кургане убрали знаки ограничения скорости не более 50 км/ч. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, заметивший отсутствие знаков.
«В районе бывшего строительного рынка на шоссе Тюнина больше нет ограничения скорости до 50 км/ч», — сообщил корреспондент. Соответствующие знаки пропали при спуске в низину на автодороге.
Ограничение скорости действовало на километровом участке от спуска к бывшему рынку до поворота на сады «Промстрой». Также были убраны знаки, извещающие об окончании действия зоны ограничений.
Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГАИ. Ответ ожидается.
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