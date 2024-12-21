21 декабря 2024

В Кургане на шоссе Тюнина сняли ограничения для водителей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На шоссе пропали знаки ограничения скорости
На шоссе пропали знаки ограничения скорости Фото:

На участке шоссе Тюнина в Кургане убрали знаки ограничения скорости не более 50 км/ч. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, заметивший отсутствие знаков.

«В районе бывшего строительного рынка на шоссе Тюнина больше нет ограничения скорости до 50 км/ч», — сообщил корреспондент. Соответствующие знаки пропали при спуске в низину на автодороге.

Ограничение скорости действовало на километровом участке от спуска к бывшему рынку до поворота на сады «Промстрой». Также были убраны знаки, извещающие об окончании действия зоны ограничений.

Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГАИ. Ответ ожидается. 

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На участке шоссе Тюнина в Кургане убрали знаки ограничения скорости не более 50 км/ч. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, заметивший отсутствие знаков. «В районе бывшего строительного рынка на шоссе Тюнина больше нет ограничения скорости до 50 км/ч», — сообщил корреспондент. Соответствующие знаки пропали при спуске в низину на автодороге. Ограничение скорости действовало на километровом участке от спуска к бывшему рынку до поворота на сады «Промстрой». Также были убраны знаки, извещающие об окончании действия зоны ограничений. Редакция обратилась за комментариями в городской отдел ГАИ. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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