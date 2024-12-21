В Перми ускорился рост цен на вторичное жилье

В Перми продолжают расти цены на готовое жилье. В декабря стоимость квадратного метра на вторичном рынке составила 110,2 тысяч рублей, рассказали аналитики ЦИАН.
«В декабре в Перми зафиксировано повышение стоимости квадратного метра готового жилья — на 1,2%, что на 1,3 тысяч рублей больше ноября (108, 9 тысяч рублей). Пермь — в числе лидеров по этому показателю среди городов-миллионников», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на ЦИАН.
Уточняется, что за год цена подросла на 8,4%. В декабре 2023 года в Перми квадратный метр вторичного жилья стоил 101,6 тысяч рублей.
В России готовое жилье подорожало на 0,4–2% за месяц. Сейчас активность на рынке замедляется из-за новогодних праздников, но спрос остается стабильным. Рынок адаптировался к высоким ипотечным ставкам. Сделки совершает покупатели, которые используют деньги от продажи своей недвижимости, а также инвесторы, вкладывающие накопления в жилье. В январе спрос может увеличиться благодаря выплате годовых бонусов для менеджеров крупных компаний.
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