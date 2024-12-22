В воскресенье, 22 декабря, на телеканале НТВ вышел восьмой выпуск третьего сезона «Шоу Аватар». В новом эпизоде членам жюри, удалось узнать, кто же скрывался все это время под образом Шамаханской царицы. О том, кто вылетел из шоу и кто оказался в финале — в материале URA.RU.
О чем шоу «Аватар»
«Шоу Аватар» сделали создатели нашумевшего проекта «Маска». В нем звезды эстрады выступают на сцене инкогнито — их образы скрываются за популярными образами цифровых аватаров. Членам жюри необходимо угадать, что за артист скрывается за таинственными персонажами.
В третьем сезоне кресла экспертов заняли певец Сергей Лазарев, комик Тимур Батрутдинов, певец Марк Тишман, телеведущая Лера Кудрявцева и певица Мари Краймбрери. В восьмом выпуске, правда, место последней заняла победительница второго сезона «Аватар» Регина Тодоренко. Вместе с ведущим проекта Вячеславом Макаровым жюри продолжают угадывать звезд, скрывающихся за сказочными образами.
В шаге от финала: кто покинул проект в восьмом выпуске
Всего в шаге от заветного финала в номинации на вылет оказались три участника: Серый волк, Шамаханская царица и Страшила. Сначала судьи решили посмотреть, кто же скрывается под образом Волка: члены жюри предположили, что под образом скрывается Михаил Шуфутинский, но прогадали.
Затем настала очередь Шамаханской царицы. Члены жюри предположили, что за образом скрывается Наташа Королева и оказались правы. Разоблаченная звезда вышла на сцену и на прощанье спела песню «Believe».
Кто попал в финал третьего сезона шоу «Аватар»
После выгона Шамаханской царицы в финале оказались пять самых загадочных участников: Серый Волк, Жар-Птица, Медуза Горгона, Страшила и Домовенок. Узнать, кто именно одержит победу в шоу, зрители смогут уже в следующее воскресенье, 29 декабря.
Что произошло в седьмом выпуске шоу «Аватар»
В прошлом выпуске Мари Краймбрери также отсутствовала: вместо нее на кресле жюри сидел музыкант Кирилл Туриченко. В прошлом сезоне артист выступал на сцене шоу в образе Садко, так что он не понаслышке знал, как тяжело выступать артистам в программе.
В седьмой серии раскрылось, кто же скрывался под образом Перуна. Оказалось, что все это время на сцене выступал артист Влад Сташевский. В течение всего сезона Перун то и дело заигрывал с Лерой Кудрявцевой, из-за чего Сергей Лазарев не мог спокойно усидеть на кресле из-за ревности.
Также в номинации оказались Серый Волк и Домовенок, но жюри так и не смогли определить, кто же прячется за образами. Судьи предположили, что за Волка поет рэпер Джиган, а Домовенком управляет певец Алексей Воробьев, но это оказалось неверной версией.
Как происходит выгон в шоу «Аватар»»»
По правилам проекта, участники, прячущиеся за аватарами, делятся на три группы. В каждом выпуске они исполняют по одной песне, после чего судьи выбирают, кто из артистов заслуживает вылета.
После этого в выпуске оказывается три номинанта на вылет. Каждый из членов жюри может открыть одного из номинированных участников. Если судье удается угадать артиста, то остальные два номинанта остаются в проекте. Если же членам жюри так и не удается опознать музыканта под аватаром, то все номинанты остаются в шоу и проходят дальше.
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