Трамп заявил, что уже ждет встречи с Путиным по поводу Украины

Избранный президент США Дональд Трамп выразил желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил во время выступления на конференции Turning Point USA в штате Аризона.
«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец конфликту», — сказал Трамп. Он также прокомментировал ситуацию на Украине как «ужасную» и критиковал действующую администрацию США за её роль в развитии конфликта.
Владимир Путин также подтвердил свою готовность к встрече с Дональдом Трампом, указав во время прямой линии, что обсуждение текущих вопросов между двумя странами будет полезным. Он выразил мнение, что такая встреча может способствовать поиску решений по многим международным проблемам, пишет RT.
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