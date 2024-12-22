Жители Пермского края и других российских городов приняли участие в акции «Праздник снежных фонарей». В эти выходные, 21 и 22 декабря, пермяки слепили из снежков и зажгли фонари в долинах рек Пермянка, Данилиха, Малая Язовая, Талжанка, Егошиха и Уинка.
«Праздник Снежных Фонарей объединяет всех волшебников земли! Каждый год, в самую длинную ночь года мы лепим и зажигаем снежные фонари. Приветы летят из разных городов страны! И это здорово!» — поделилась вдохновитель проекта «Снежный фонарь» пермячка Анастасия Стэфа.
В этом году в акции участвовали не только пермяки. Снежные фонари зажглись в Чебоксарах, Первоуральске, Екатеринбурге и Тюмени. Акция проходит уже 8 лет. Десятки людей выходят к малым рекам, чтобы осветить светом любимое природное место в самую длинную ночь года.
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