22 декабря 2024
21 декабря 2024

Жители Пермского края слепили снежные фонари в самую длинную ночь в году. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонари лепили из снежков и зажигали свечи
Фонари лепили из снежков и зажигали свечи Фото:

Жители Пермского края и других российских городов приняли участие в акции «Праздник снежных фонарей». В эти выходные, 21 и 22 декабря, пермяки слепили из снежков и зажгли фонари в долинах рек Пермянка, Данилиха, Малая Язовая, Талжанка, Егошиха и Уинка.

«Праздник Снежных Фонарей объединяет всех волшебников земли! Каждый год, в самую длинную ночь года мы лепим и зажигаем снежные фонари. Приветы летят из разных городов страны! И это здорово!» — поделилась вдохновитель проекта «Снежный фонарь» пермячка Анастасия Стэфа.

В этом году в акции участвовали не только пермяки. Снежные фонари зажглись в Чебоксарах, Первоуральске, Екатеринбурге и Тюмени. Акция проходит уже 8 лет. Десятки людей выходят к малым рекам, чтобы осветить светом любимое природное место в самую длинную ночь года.

Снежные фонари зажглись в Тюмени
Снежные фонари зажглись в Тюмени
Фото:
Русло реки Уинки озарилось светом фонариков
Русло реки Уинки озарилось светом фонариков
Фото:

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Жители Пермского края и других российских городов приняли участие в акции «Праздник снежных фонарей». В эти выходные, 21 и 22 декабря, пермяки слепили из снежков и зажгли фонари в долинах рек Пермянка, Данилиха, Малая Язовая, Талжанка, Егошиха и Уинка. «Праздник Снежных Фонарей объединяет всех волшебников земли! Каждый год, в самую длинную ночь года мы лепим и зажигаем снежные фонари. Приветы летят из разных городов страны! И это здорово!» — поделилась вдохновитель проекта «Снежный фонарь» пермячка Анастасия Стэфа. В этом году в акции участвовали не только пермяки. Снежные фонари зажглись в Чебоксарах, Первоуральске, Екатеринбурге и Тюмени. Акция проходит уже 8 лет. Десятки людей выходят к малым рекам, чтобы осветить светом любимое природное место в самую длинную ночь года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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